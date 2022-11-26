https://ria.ru/20221126/neft-1834501555.html

США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы снизит цены на нефть

США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы снизит цены на нефть - РИА Новости, 26.11.2022

США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы снизит цены на нефть

США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы отразится на мировых ценах на нефть, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T21:41

2022-11-26T21:41

2022-11-26T21:41

цены на нефть

николас мадуро

хуан гуаидо

венесуэла

вашингтон (штат)

сша

chevron

pdvsa

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы отразится на мировых ценах на нефть, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, отметив, что Вашингтон пошел на этот шаг исключительно в интересах поддержки процесса "восстановления демократии" в латиноамериканском государстве.В ответ на договоренности между венесуэльскими властями и оппозицией министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая на полгода разрешает американской компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на рынок США."Это не то, что скажется на мировых ценах на нефть. Это делается ради венесуэльцев, венесуэльского процесса", - сказал чиновник."Эти делалось не в качестве реакции на энергоцены. Лицензия носит ограниченный характер. Как мы не раз говорили, речь идет о том, чтобы режим предпринял шаги, которые необходимы для восстановления демократии в Венесуэле", - добавил он.В субботу представители властей и оппозиции Венесуэлы объявили о возобновлении переговоров в Мексике, достижении гуманитарного соглашения, затрагивающего сферы образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и ликвидации последствий наводнения, согласовании программы энергоснабжения, а также намерении поддерживать диалог по поводу организации выборов в 2024 году.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.

https://ria.ru/20221126/aktivy-1834497086.html

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венесуэла

вашингтон (штат)

сша

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, николас мадуро, хуан гуаидо, венесуэла, вашингтон (штат), сша, chevron , pdvsa