США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы снизит цены на нефть
Белый дом: США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы снизит цены на нефть
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы отразится на мировых ценах на нефть, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, отметив, что Вашингтон пошел на этот шаг исключительно в интересах поддержки процесса "восстановления демократии" в латиноамериканском государстве.
В ответ на договоренности между венесуэльскими властями и оппозицией министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая на полгода разрешает американской компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на рынок США.
"Это не то, что скажется на мировых ценах на нефть. Это делается ради венесуэльцев, венесуэльского процесса", - сказал чиновник.
"Эти делалось не в качестве реакции на энергоцены. Лицензия носит ограниченный характер. Как мы не раз говорили, речь идет о том, чтобы режим предпринял шаги, которые необходимы для восстановления демократии в Венесуэле", - добавил он.
В субботу представители властей и оппозиции Венесуэлы объявили о возобновлении переговоров в Мексике, достижении гуманитарного соглашения, затрагивающего сферы образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и ликвидации последствий наводнения, согласовании программы энергоснабжения, а также намерении поддерживать диалог по поводу организации выборов в 2024 году.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.