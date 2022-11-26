https://ria.ru/20221126/neft-1834406976.html
Эксперт прокомментировал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть
Эксперт прокомментировал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть - РИА Новости, 26.11.2022
Эксперт прокомментировал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть
Отсутствие исключений для "Сахалина-1" из-под действия механизма предельных цен на российские нефть и нефтепродукты почти наверняка было выбором Японии, которая РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T09:17
2022-11-26T09:17
2022-11-26T09:17
экономика
цены на нефть
владимир путин
япония
россия
сша
роснефть
g7
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отсутствие исключений для "Сахалина-1" из-под действия механизма предельных цен на российские нефть и нефтепродукты почти наверняка было выбором Японии, которая является участником проекта через компанию Sodeco, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.Накануне министр экономики Японии сообщил, что ценовые ограничения на импорт российской нефти, которые G7 и Евросоюз намерены ввести в декабре, будут распространяться и на проект "Сахалин-1". При этом минфин США в своих разъяснениях к механизму потолка цены до 30 сентября 2023 года исключил из него поставки с месторождений "Сахалина-2" при условии того, что они будут полностью импортироваться японской стороной."Решение США по ограничению экспорта нефти с сахалинских проектов было явно согласовано с Японией. То есть отсутствие исключения для "Сахалина-1" - это почти наверняка выбор японской стороны. Различие в подходах, скорее всего, связано с кризисным положением самого проекта "Сахалин-1", которое сложилось там в апреле-октябре этого года из-за саботирования его работы со стороны ExxonMobil... Вероятно, правительство Японии предполагает, что проблемы частично сохранятся и в 2023 году", - сказал аналитик.Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited, владевший долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле ввел режим форс-мажора, что в итоге к осени остановило добычу газа и нефти, а также отгрузки на экспорт. Президент РФ Владимир Путин в октябре распорядился перевести "Сахалин-1" в российскую юрисдикцию и временно передать управление новым оператором структуре "Роснефти" (20%). Японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%) остались в проекте, американская ExxonMobil занимается выходом.ПОЧЕМУ ЯПОНЦЫ ОСТАЮТСЯПри этом Белогорьев напомнил, что сама Япония резко снизила закупки нефти в России: в июне, а также в сентябре и октябре импорт не осуществлялся совсем. Всего по итогам января-октября 2022 года он снизился на 40,5%. "Учитывая, что послабление для "Сахалина-2" действует тоже только до сентября 2023 года, очевидно, Япония считает, что ей не понадобятся в этот период поставки с "Сахалин-1", - сказал аналитик.Однако, добавил он, слабый текущий интерес не означает, что японская Sodeco готова или, тем более, намерена уйти из самого проекта. По словам Белогорьева, правительство Японии исходит из четко обозначенной и озвученной много раз установки, что компании страны должны сохранять свое присутствие на Сахалине так долго, как это возможно.Связано это, считает аналитик, с тремя причинами. Во-первых, жизненный цикл сахалинских проектов исчисляется десятилетиями, а не одним-двумя годами, и участие в них рассматривается Токио как стратегически важная и долгосрочно прибыльная инвестиция, что также актуально и для индийской ONGC. Во-вторых, Япония, "вполне склонная к экономическому национализму", может рассматривать остров Сахалин как исторически зависимую от себя территорию. А в-третьих, японские политики могут опасаться, что их место быстро займут китайские компании.Тем не менее, на сам проект "Сахалин-1" отсутствие исключения из "потолка цен" повлияет не сильнее, чем на нефтяной экспорт России в целом, добавил Белогорьев. "Даже, скорее, слабее, поскольку порт Де-Кастри отличается выгодным географическим положением, благодаря чему его экспорт вряд ли заметно пострадает", - заключил он.
https://ria.ru/20221121/novak-1833206954.html
https://ria.ru/20221103/sakhalin-1829131426.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, япония, россия, сша, роснефть, g7, exxon mobil
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Япония, Россия, США, Роснефть, G7, Exxon Mobil
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отсутствие исключений для "Сахалина-1" из-под действия механизма предельных цен на российские нефть и нефтепродукты почти наверняка было выбором Японии, которая является участником проекта через компанию Sodeco, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
Накануне министр экономики Японии сообщил, что ценовые ограничения на импорт российской нефти, которые G7
и Евросоюз намерены ввести в декабре, будут распространяться и на проект "Сахалин-1". При этом минфин США в своих разъяснениях к механизму потолка цены до 30 сентября 2023 года исключил из него поставки с месторождений "Сахалина-2" при условии того, что они будут полностью импортироваться японской стороной.
"Решение США по ограничению экспорта нефти с сахалинских проектов было явно согласовано с Японией. То есть отсутствие исключения для "Сахалина-1" - это почти наверняка выбор японской стороны. Различие в подходах, скорее всего, связано с кризисным положением самого проекта "Сахалин-1", которое сложилось там в апреле-октябре этого года из-за саботирования его работы со стороны ExxonMobil
... Вероятно, правительство Японии предполагает, что проблемы частично сохранятся и в 2023 году", - сказал аналитик.
Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited, владевший долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле ввел режим форс-мажора, что в итоге к осени остановило добычу газа и нефти, а также отгрузки на экспорт. Президент РФ Владимир Путин
в октябре распорядился перевести "Сахалин-1" в российскую юрисдикцию и временно передать управление новым оператором структуре "Роснефти
" (20%). Японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%) остались в проекте, американская ExxonMobil занимается выходом.
При этом Белогорьев напомнил, что сама Япония резко снизила закупки нефти в России: в июне, а также в сентябре и октябре импорт не осуществлялся совсем. Всего по итогам января-октября 2022 года он снизился на 40,5%. "Учитывая, что послабление для "Сахалина-2" действует тоже только до сентября 2023 года, очевидно, Япония считает, что ей не понадобятся в этот период поставки с "Сахалин-1", - сказал аналитик.
Однако, добавил он, слабый текущий интерес не означает, что японская Sodeco готова или, тем более, намерена уйти из самого проекта. По словам Белогорьева, правительство Японии исходит из четко обозначенной и озвученной много раз установки, что компании страны должны сохранять свое присутствие на Сахалине так долго, как это возможно.
Связано это, считает аналитик, с тремя причинами. Во-первых, жизненный цикл сахалинских проектов исчисляется десятилетиями, а не одним-двумя годами, и участие в них рассматривается Токио
как стратегически важная и долгосрочно прибыльная инвестиция, что также актуально и для индийской ONGC. Во-вторых, Япония, "вполне склонная к экономическому национализму", может рассматривать остров Сахалин как исторически зависимую от себя территорию. А в-третьих, японские политики могут опасаться, что их место быстро займут китайские компании.
Тем не менее, на сам проект "Сахалин-1" отсутствие исключения из "потолка цен" повлияет не сильнее, чем на нефтяной экспорт России в целом, добавил Белогорьев. "Даже, скорее, слабее, поскольку порт Де-Кастри отличается выгодным географическим положением, благодаря чему его экспорт вряд ли заметно пострадает", - заключил он.