https://ria.ru/20221126/neft-1834406976.html

Эксперт прокомментировал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть

Эксперт прокомментировал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть - РИА Новости, 26.11.2022

Эксперт прокомментировал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть

Отсутствие исключений для "Сахалина-1" из-под действия механизма предельных цен на российские нефть и нефтепродукты почти наверняка было выбором Японии, которая РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T09:17

2022-11-26T09:17

2022-11-26T09:17

экономика

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отсутствие исключений для "Сахалина-1" из-под действия механизма предельных цен на российские нефть и нефтепродукты почти наверняка было выбором Японии, которая является участником проекта через компанию Sodeco, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.Накануне министр экономики Японии сообщил, что ценовые ограничения на импорт российской нефти, которые G7 и Евросоюз намерены ввести в декабре, будут распространяться и на проект "Сахалин-1". При этом минфин США в своих разъяснениях к механизму потолка цены до 30 сентября 2023 года исключил из него поставки с месторождений "Сахалина-2" при условии того, что они будут полностью импортироваться японской стороной."Решение США по ограничению экспорта нефти с сахалинских проектов было явно согласовано с Японией. То есть отсутствие исключения для "Сахалина-1" - это почти наверняка выбор японской стороны. Различие в подходах, скорее всего, связано с кризисным положением самого проекта "Сахалин-1", которое сложилось там в апреле-октябре этого года из-за саботирования его работы со стороны ExxonMobil... Вероятно, правительство Японии предполагает, что проблемы частично сохранятся и в 2023 году", - сказал аналитик.Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited, владевший долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле ввел режим форс-мажора, что в итоге к осени остановило добычу газа и нефти, а также отгрузки на экспорт. Президент РФ Владимир Путин в октябре распорядился перевести "Сахалин-1" в российскую юрисдикцию и временно передать управление новым оператором структуре "Роснефти" (20%). Японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%) остались в проекте, американская ExxonMobil занимается выходом.ПОЧЕМУ ЯПОНЦЫ ОСТАЮТСЯПри этом Белогорьев напомнил, что сама Япония резко снизила закупки нефти в России: в июне, а также в сентябре и октябре импорт не осуществлялся совсем. Всего по итогам января-октября 2022 года он снизился на 40,5%. "Учитывая, что послабление для "Сахалина-2" действует тоже только до сентября 2023 года, очевидно, Япония считает, что ей не понадобятся в этот период поставки с "Сахалин-1", - сказал аналитик.Однако, добавил он, слабый текущий интерес не означает, что японская Sodeco готова или, тем более, намерена уйти из самого проекта. По словам Белогорьева, правительство Японии исходит из четко обозначенной и озвученной много раз установки, что компании страны должны сохранять свое присутствие на Сахалине так долго, как это возможно.Связано это, считает аналитик, с тремя причинами. Во-первых, жизненный цикл сахалинских проектов исчисляется десятилетиями, а не одним-двумя годами, и участие в них рассматривается Токио как стратегически важная и долгосрочно прибыльная инвестиция, что также актуально и для индийской ONGC. Во-вторых, Япония, "вполне склонная к экономическому национализму", может рассматривать остров Сахалин как исторически зависимую от себя территорию. А в-третьих, японские политики могут опасаться, что их место быстро займут китайские компании.Тем не менее, на сам проект "Сахалин-1" отсутствие исключения из "потолка цен" повлияет не сильнее, чем на нефтяной экспорт России в целом, добавил Белогорьев. "Даже, скорее, слабее, поскольку порт Де-Кастри отличается выгодным географическим положением, благодаря чему его экспорт вряд ли заметно пострадает", - заключил он.

https://ria.ru/20221121/novak-1833206954.html

https://ria.ru/20221103/sakhalin-1829131426.html

https://ria.ru/20221124/neft-1834060778.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, япония, россия, сша, роснефть, g7, exxon mobil