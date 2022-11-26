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СМИ: лимит цен на российскую нефть навредит не только Москве, но и ЕС - РИА Новости, 26.11.2022
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СМИ: лимит цен на российскую нефть навредит не только Москве, но и ЕС
СМИ: лимит цен на российскую нефть навредит не только Москве, но и ЕС - РИА Новости, 26.11.2022
СМИ: лимит цен на российскую нефть навредит не только Москве, но и ЕС
Возможное ограничение цен на нефть из России навредит как Москве, так и Брюсселю и будет выгодно только Вашингтону, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T06:16
2022-11-26T15:37
цены на нефть
владимир путин
александр новак
россия
вашингтон (штат)
москва
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Возможное ограничение цен на нефть из России навредит как Москве, так и Брюсселю и будет выгодно только Вашингтону, пишет китайская газета Global Times.По мнению профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, европейские страны, обсуждающие потолок цен на российскую нефть, все больше осознают, что США уговаривают ЕС вводить меры против России для увеличения прибыли и выгоды для Вашингтона. Поэтому возникающие разногласия по вопросу ограничений цен в государствах ЕС издание называет "предсказуемыми".Ли Хайдун также считает, что введение лимита цен на нефть из России не только навредит Евросоюзу, который уже столкнулся с энергетическим кризисом, но и вызовет хаос на мировом энергорынке.Ранее СМИ сообщали, что европейские дипломаты намерены провести обсуждение этой темы в пятницу. Позднее агентство Блумберг сообщило, что дипломаты стран— членов ЕС отложили переговоры.Газета Politico при этом сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
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цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, вашингтон (штат), москва, евросоюз, экономика
Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Вашингтон (штат), Москва, Евросоюз, Экономика
06:16 26.11.2022 (обновлено: 15:37 26.11.2022)
 
СМИ: лимит цен на российскую нефть навредит не только Москве, но и ЕС

Global Times: ограничение цен на российскую нефть выгодно только Вашингтону

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Возможное ограничение цен на нефть из России навредит как Москве, так и Брюсселю и будет выгодно только Вашингтону, пишет китайская газета Global Times.
По мнению профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, европейские страны, обсуждающие потолок цен на российскую нефть, все больше осознают, что США уговаривают ЕС вводить меры против России для увеличения прибыли и выгоды для Вашингтона. Поэтому возникающие разногласия по вопросу ограничений цен в государствах ЕС издание называет "предсказуемыми".
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Ли Хайдун также считает, что введение лимита цен на нефть из России не только навредит Евросоюзу, который уже столкнулся с энергетическим кризисом, но и вызовет хаос на мировом энергорынке.
Ранее СМИ сообщали, что европейские дипломаты намерены провести обсуждение этой темы в пятницу. Позднее агентство Блумберг сообщило, что дипломаты стран— членов ЕС отложили переговоры.
Газета Politico при этом сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.
Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
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Цены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакРоссияВашингтон (штат)МоскваЕвросоюзЭкономика
 
 
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