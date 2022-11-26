https://ria.ru/20221126/nagrada-1834498583.html

Пятерых сотрудниц МЧС наградили премией "Щит и роза"

Пятерых сотрудниц МЧС наградили премией "Щит и роза" - РИА Новости, 26.11.2022

Пятерых сотрудниц МЧС наградили премией "Щит и роза"

Пять сотрудниц МЧС России награждены премией "Щит и роза", сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T21:22

2022-11-26T21:22

2022-11-26T21:22

россия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пять сотрудниц МЧС России награждены премией "Щит и роза", сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что в номинации "За верность служебному долгу" награждена Алена Сидаренко. Любовь Семечкина удостоена награды в номинации "За многолетнюю службы Отечеству". Награды "За материнский подвиг" удостоена Нелли Белецкая, а курсантка факультета "Пожарная и техногенная безопасность" Уральского института ГПС МЧС России взяла награду "За отличие в учебе". "За высокие спортивные достижения и повышение авторитета российского спорта" награды удостоена инженер управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС России по Саратовской области Анна Юдина.Добавляется, что в церемонии награждения приняли участие директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко и председатель общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайными ситуациям и пожарной охраны Шамсутдин Дагиров.

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россия

саратовская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственный кремлевский дворец