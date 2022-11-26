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Пятерых сотрудниц МЧС наградили премией "Щит и роза" - РИА Новости, 26.11.2022
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Пятерых сотрудниц МЧС наградили премией "Щит и роза"
Пятерых сотрудниц МЧС наградили премией "Щит и роза" - РИА Новости, 26.11.2022
Пятерых сотрудниц МЧС наградили премией "Щит и роза"
Пять сотрудниц МЧС России награждены премией "Щит и роза", сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:22
2022-11-26T21:22
россия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пять сотрудниц МЧС России награждены премией "Щит и роза", сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что в номинации "За верность служебному долгу" награждена Алена Сидаренко. Любовь Семечкина удостоена награды в номинации "За многолетнюю службы Отечеству". Награды "За материнский подвиг" удостоена Нелли Белецкая, а курсантка факультета "Пожарная и техногенная безопасность" Уральского института ГПС МЧС России взяла награду "За отличие в учебе". "За высокие спортивные достижения и повышение авторитета российского спорта" награды удостоена инженер управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС России по Саратовской области Анна Юдина.Добавляется, что в церемонии награждения приняли участие директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко и председатель общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайными ситуациям и пожарной охраны Шамсутдин Дагиров.
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россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственный кремлевский дворец
Россия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Государственный Кремлевский дворец
21:22 26.11.2022
 
Пятерых сотрудниц МЧС наградили премией "Щит и роза"

Пятерых сотрудниц МЧС наградили премией "Щит и роза" в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец,Благовещенский собор и Колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец,Благовещенский собор и Колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Большой Кремлевский дворец,Благовещенский собор и Колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пять сотрудниц МЧС России награждены премией "Щит и роза", сообщает пресс-служба ведомства.
"Двадцать шестого ноября в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения XIII ежегодной Общероссийской общественной премии "Щит и роза". Почетной награды удостоены лучшие по профессии сотрудницы силовых ведомств, правоохранительных органов и спецслужб нашей страны. Премии удостоены пять сотрудниц от МЧС России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в номинации "За верность служебному долгу" награждена Алена Сидаренко. Любовь Семечкина удостоена награды в номинации "За многолетнюю службы Отечеству". Награды "За материнский подвиг" удостоена Нелли Белецкая, а курсантка факультета "Пожарная и техногенная безопасность" Уральского института ГПС МЧС России взяла награду "За отличие в учебе". "За высокие спортивные достижения и повышение авторитета российского спорта" награды удостоена инженер управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС России по Саратовской области Анна Юдина.
Добавляется, что в церемонии награждения приняли участие директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко и председатель общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайными ситуациям и пожарной охраны Шамсутдин Дагиров.
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РоссияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Государственный Кремлевский дворец
 
 
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