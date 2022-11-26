https://ria.ru/20221126/mvd-1834483464.html
МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков
МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков - РИА Новости, 26.11.2022
МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков
МВД России создало перечень интернет-ресурсов, заблокированных в странах СНГ за распространение наркотиков, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T19:13
2022-11-26T19:13
2022-11-26T19:13
в мире
здоровье - общество
владимир колокольцев
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. МВД России создало перечень интернет-ресурсов, заблокированных в странах СНГ за распространение наркотиков, сообщается на сайте МВД Медиа."Во исполнение решения Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 8 сентября 2022 года сформирован перечень интернет-ресурсов, заблокированных в соответствии с национальными законодательствами на территориях государств-участников СНГ в связи с незаконным распространением с их помощью наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", - говорится в сообщении.Ранее с такой инициативой выступил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Уточняется, что сейчас организован единый центр, в который партнеры из стран СНГ направляют информацию о сайтах, содействовавших наркоторговле, и по этой причине заблокированных. Эти сведения размещаются в специальном разделе официального сайта Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.Для получения информации об интернет-ресурсе необходимо указать его полное доменное имя и ввести защитный код. При наличии сайта в перечне на экран будут выведены сведения о стране Содружества, для доступа с территории которой указанный ресурс был заблокирован.
https://ria.ru/20221123/narkotiki-1833735009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, владимир колокольцев, россия, снг, содружество
В мире, Здоровье - Общество, Владимир Колокольцев, Россия, СНГ, Содружество
МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков
МВД создало перечень заблокированных в СНГ интернет-ресурсов по продаже наркотиков