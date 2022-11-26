https://ria.ru/20221126/mvd-1834483464.html

МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков

МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков - РИА Новости, 26.11.2022

МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков

МВД России создало перечень интернет-ресурсов, заблокированных в странах СНГ за распространение наркотиков, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T19:13

2022-11-26T19:13

2022-11-26T19:13

в мире

здоровье - общество

владимир колокольцев

россия

снг

содружество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106760/73/1067607337_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_bd29671237ecec1005f7a2ded665fb08.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. МВД России создало перечень интернет-ресурсов, заблокированных в странах СНГ за распространение наркотиков, сообщается на сайте МВД Медиа."Во исполнение решения Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 8 сентября 2022 года сформирован перечень интернет-ресурсов, заблокированных в соответствии с национальными законодательствами на территориях государств-участников СНГ в связи с незаконным распространением с их помощью наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", - говорится в сообщении.Ранее с такой инициативой выступил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Уточняется, что сейчас организован единый центр, в который партнеры из стран СНГ направляют информацию о сайтах, содействовавших наркоторговле, и по этой причине заблокированных. Эти сведения размещаются в специальном разделе официального сайта Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.Для получения информации об интернет-ресурсе необходимо указать его полное доменное имя и ввести защитный код. При наличии сайта в перечне на экран будут выведены сведения о стране Содружества, для доступа с территории которой указанный ресурс был заблокирован.

https://ria.ru/20221123/narkotiki-1833735009.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир колокольцев, россия, снг, содружество