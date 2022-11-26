Рейтинг@Mail.ru
МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/mvd-1834483464.html
МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков
МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков - РИА Новости, 26.11.2022
МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков
МВД России создало перечень интернет-ресурсов, заблокированных в странах СНГ за распространение наркотиков, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T19:13
2022-11-26T19:13
в мире
здоровье - общество
владимир колокольцев
россия
снг
содружество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106760/73/1067607337_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_bd29671237ecec1005f7a2ded665fb08.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. МВД России создало перечень интернет-ресурсов, заблокированных в странах СНГ за распространение наркотиков, сообщается на сайте МВД Медиа."Во исполнение решения Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 8 сентября 2022 года сформирован перечень интернет-ресурсов, заблокированных в соответствии с национальными законодательствами на территориях государств-участников СНГ в связи с незаконным распространением с их помощью наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", - говорится в сообщении.Ранее с такой инициативой выступил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Уточняется, что сейчас организован единый центр, в который партнеры из стран СНГ направляют информацию о сайтах, содействовавших наркоторговле, и по этой причине заблокированных. Эти сведения размещаются в специальном разделе официального сайта Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.Для получения информации об интернет-ресурсе необходимо указать его полное доменное имя и ввести защитный код. При наличии сайта в перечне на экран будут выведены сведения о стране Содружества, для доступа с территории которой указанный ресурс был заблокирован.
https://ria.ru/20221123/narkotiki-1833735009.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106760/73/1067607337_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_a3146dad65668cfcc2d97aba1910d1b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, владимир колокольцев, россия, снг, содружество
В мире, Здоровье - Общество, Владимир Колокольцев, Россия, СНГ, Содружество
19:13 26.11.2022
 
МВД создало перечень заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков

МВД создало перечень заблокированных в СНГ интернет-ресурсов по продаже наркотиков

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДежурная часть ГУ МВД
Дежурная часть ГУ МВД - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дежурная часть ГУ МВД . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. МВД России создало перечень интернет-ресурсов, заблокированных в странах СНГ за распространение наркотиков, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Во исполнение решения Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 8 сентября 2022 года сформирован перечень интернет-ресурсов, заблокированных в соответствии с национальными законодательствами на территориях государств-участников СНГ в связи с незаконным распространением с их помощью наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", - говорится в сообщении.
Ранее с такой инициативой выступил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Уточняется, что сейчас организован единый центр, в который партнеры из стран СНГ направляют информацию о сайтах, содействовавших наркоторговле, и по этой причине заблокированных. Эти сведения размещаются в специальном разделе официального сайта Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.
Для получения информации об интернет-ресурсе необходимо указать его полное доменное имя и ввести защитный код. При наличии сайта в перечне на экран будут выведены сведения о стране Содружества, для доступа с территории которой указанный ресурс был заблокирован.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 17:13
В Петербурге задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками
 
В миреЗдоровье - ОбществоВладимир КолокольцевРоссияСНГСодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала