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В Москве запустили новые выделенные полосы для городского транспорта - РИА Новости, 26.11.2022
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В Москве запустили новые выделенные полосы для городского транспорта
В Москве запустили новые выделенные полосы для городского транспорта - РИА Новости, 26.11.2022
В Москве запустили новые выделенные полосы для городского транспорта
Столичный дептранс запустил новые выделенные полосы для городского транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:34
2022-11-26T17:35
общество
городское хозяйство москвы
москва
рублевское шоссе
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Столичный дептранс запустил новые выделенные полосы для городского транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства."Сегодня мы запустили новые "выделенки" для городского транспорта ещё на 9 участках: на Мосфильмовской улице, на Ташкентской улице на двух участках, на Тишинской площади, на Кировоградской улице, на Лермонтовском проспекте новые выделенные полосы соединили существующие участки на Лермонтовском и Рязанском проспектах, на съезде с Молдавской ул. на Рублевское шоссе на Новоясеневском проспекте, на проспекте Маршала Жукова", - говорится в сообщении.Добавляется, что теперь автобусы точнее соблюдают расписание, и аварий становится меньше. Ввод одной такой полосы снижает до 25% аварийность с городским транспортом, а скорость движения автобусов и электробусов вырастает на некоторых улицах в 2–3 раза.
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москва
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общество, городское хозяйство москвы, москва, рублевское шоссе, департамент транспорта г. москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Рублевское шоссе, Департамент транспорта г. Москвы
17:34 26.11.2022 (обновлено: 17:35 26.11.2022)
 
В Москве запустили новые выделенные полосы для городского транспорта

Дептранс сообщил о запуске новых выделенных полос для городского транспорта в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВыделенная полоса для общественного транспорта в Москве
Выделенная полоса для общественного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выделенная полоса для общественного транспорта в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Столичный дептранс запустил новые выделенные полосы для городского транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Сегодня мы запустили новые "выделенки" для городского транспорта ещё на 9 участках: на Мосфильмовской улице, на Ташкентской улице на двух участках, на Тишинской площади, на Кировоградской улице, на Лермонтовском проспекте новые выделенные полосы соединили существующие участки на Лермонтовском и Рязанском проспектах, на съезде с Молдавской ул. на Рублевское шоссе на Новоясеневском проспекте, на проспекте Маршала Жукова", - говорится в сообщении.
Добавляется, что теперь автобусы точнее соблюдают расписание, и аварий становится меньше. Ввод одной такой полосы снижает до 25% аварийность с городским транспортом, а скорость движения автобусов и электробусов вырастает на некоторых улицах в 2–3 раза.
Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов во время интервью - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Максим Ликсутов: городской транспорт Москвы стал более популярным
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРублевское шоссеДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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