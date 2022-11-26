https://ria.ru/20221126/moskva-1834474576.html

В Москве запустили новые выделенные полосы для городского транспорта

В Москве запустили новые выделенные полосы для городского транспорта - РИА Новости, 26.11.2022

В Москве запустили новые выделенные полосы для городского транспорта

Столичный дептранс запустил новые выделенные полосы для городского транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:34

2022-11-26T17:34

2022-11-26T17:35

общество

городское хозяйство москвы

москва

рублевское шоссе

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Столичный дептранс запустил новые выделенные полосы для городского транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства."Сегодня мы запустили новые "выделенки" для городского транспорта ещё на 9 участках: на Мосфильмовской улице, на Ташкентской улице на двух участках, на Тишинской площади, на Кировоградской улице, на Лермонтовском проспекте новые выделенные полосы соединили существующие участки на Лермонтовском и Рязанском проспектах, на съезде с Молдавской ул. на Рублевское шоссе на Новоясеневском проспекте, на проспекте Маршала Жукова", - говорится в сообщении.Добавляется, что теперь автобусы точнее соблюдают расписание, и аварий становится меньше. Ввод одной такой полосы снижает до 25% аварийность с городским транспортом, а скорость движения автобусов и электробусов вырастает на некоторых улицах в 2–3 раза.

https://ria.ru/20220909/liksutov-1815586825.html

москва

рублевское шоссе

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, рублевское шоссе, департамент транспорта г. москвы