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В Москве выполнили треть работ по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы - РИА Новости, 26.11.2022
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В Москве выполнили треть работ по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы
В Москве выполнили треть работ по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы - РИА Новости, 26.11.2022
В Москве выполнили треть работ по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы
Специалисты выполнили 30% работ по капитальному ремонту корпуса №9 Боткинской больницы в Москве, сообщили журналистам в столичном комплексе городского хозяйства РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T09:15
2022-11-26T09:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты выполнили 30% работ по капитальному ремонту корпуса №9 Боткинской больницы в Москве, сообщили журналистам в столичном комплексе городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Заммэра, чьи слова приводит пресс-служба, рассказал, что четырехэтажное кирпичное здание с подвалом площадью около 2,9 тысячи квадратных метров было построено в 1912 году. До начала работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому в нем выполнят и работы по реставрации.Также заммэра рассказал, что в настоящее время почти полностью завершены демонтажные работы и расчистка стен от старой штукатурки. На 80% выполнено усиление конструкций здания, отремонтирована скатная крыша, проводится замена плит перекрытий и обновление фасада. Помимо этого, в здании предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений современными безопасными материалами. Планируется установить новые двери и перегородки."Окна являются частью исторического облика корпуса, поэтому их размеры и форма не изменятся, рамы сделают из твердых пород дерева. В подвале обнаружены исторические полукруглые лучковые своды, такую конструкцию называют "сводами Монье". В ходе работ их законсервируют, чтобы обеспечить сохранность, а затем закроют подвесным потолком", - говорится в сообщении.Завершить капремонт корпуса №9 планируется летом 2023 года.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:15 26.11.2022
 
В Москве выполнили треть работ по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы

Заммэра Бирюков: выполнено 30 процентов работ по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкКорпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты выполнили 30% работ по капитальному ремонту корпуса №9 Боткинской больницы в Москве, сообщили журналистам в столичном комплексе городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 30% работ по капитальному ремонту корпуса №9 Боткинской больницы", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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Заммэра, чьи слова приводит пресс-служба, рассказал, что четырехэтажное кирпичное здание с подвалом площадью около 2,9 тысячи квадратных метров было построено в 1912 году. До начала работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому в нем выполнят и работы по реставрации.
"Приступили к замене систем электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, так как они уже выработали свой ресурс. Установим в корпусе два лифта отечественного производства, оборудованные кнопками со шрифтом Брайля и звуковым сигналом прибытия на этаж, по своим габаритам они могут использоваться для перевозки пациентов на каталках", - цитируют Бирюкова в сообщении.
Также заммэра рассказал, что в настоящее время почти полностью завершены демонтажные работы и расчистка стен от старой штукатурки. На 80% выполнено усиление конструкций здания, отремонтирована скатная крыша, проводится замена плит перекрытий и обновление фасада. Помимо этого, в здании предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений современными безопасными материалами. Планируется установить новые двери и перегородки.
"Окна являются частью исторического облика корпуса, поэтому их размеры и форма не изменятся, рамы сделают из твердых пород дерева. В подвале обнаружены исторические полукруглые лучковые своды, такую конструкцию называют "сводами Монье". В ходе работ их законсервируют, чтобы обеспечить сохранность, а затем закроют подвесным потолком", - говорится в сообщении.
Завершить капремонт корпуса №9 планируется летом 2023 года.
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