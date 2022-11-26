https://ria.ru/20221126/moskva-1834406764.html

В Москве выполнили треть работ по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы

В Москве выполнили треть работ по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы - РИА Новости, 26.11.2022

В Москве выполнили треть работ по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы

Специалисты выполнили 30% работ по капитальному ремонту корпуса №9 Боткинской больницы в Москве, сообщили журналистам в столичном комплексе городского хозяйства РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T09:15

2022-11-26T09:15

2022-11-26T09:15

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты выполнили 30% работ по капитальному ремонту корпуса №9 Боткинской больницы в Москве, сообщили журналистам в столичном комплексе городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Заммэра, чьи слова приводит пресс-служба, рассказал, что четырехэтажное кирпичное здание с подвалом площадью около 2,9 тысячи квадратных метров было построено в 1912 году. До начала работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому в нем выполнят и работы по реставрации.Также заммэра рассказал, что в настоящее время почти полностью завершены демонтажные работы и расчистка стен от старой штукатурки. На 80% выполнено усиление конструкций здания, отремонтирована скатная крыша, проводится замена плит перекрытий и обновление фасада. Помимо этого, в здании предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений современными безопасными материалами. Планируется установить новые двери и перегородки."Окна являются частью исторического облика корпуса, поэтому их размеры и форма не изменятся, рамы сделают из твердых пород дерева. В подвале обнаружены исторические полукруглые лучковые своды, такую конструкцию называют "сводами Монье". В ходе работ их законсервируют, чтобы обеспечить сохранность, а затем закроют подвесным потолком", - говорится в сообщении.Завершить капремонт корпуса №9 планируется летом 2023 года.

https://ria.ru/20220502/bolnitsa-1786525301.html

https://realty.ria.ru/20220819/moskva-1810646347.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва