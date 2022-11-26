https://ria.ru/20221126/morozy-1834473188.html
Москвичам пообещали январские морозы на следующей неделе
Москвичам пообещали январские морозы на следующей неделе - РИА Новости, 26.11.2022
Москвичам пообещали январские морозы на следующей неделе
Температура в Москве к среде опустится до январских значений, морозы начнут ослабевать только к концу следующей недели, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:26
2022-11-26T17:26
2022-11-26T19:38
москва
общество
погода
михаил леус
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Температура в Москве к среде опустится до январских значений, морозы начнут ослабевать только к концу следующей недели, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Несмотря на аномально высокий фон атмосферного давления, в столичном регионе наблюдается облачная погода с небольшим снегом. Атмосферный фронт, смещающийся с юга на север по периферии антициклона, сохранит в Москве такую погоду и завтра, и в понедельник. При этом температура будет близка к норме климата: термометры покажут ночью минус четыре — минус шесть, днем от минус двух до минус четырех", — рассказал Леус.По его словам, со вторника синоптическая ситуация изменится. На погоду окажет влияние антициклон с востока. Наполненный холодным арктическим воздухом, он уменьшит количество облаков и прекратит осадки."При этом морозы окрепнут, а пик похолодания придется на среду, когда температура окажется на шесть-семь градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям. С началом календарной зимы погода изменится мало и по-прежнему будет холодно. И только к концу недели морозы начнут ослабевать. По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные очередной циклон принесет в Москву облака и небольшой снег и вернет температуру в рамки климатической нормы. Ночью будет минус четыре — минус девять, а днем около минус двух — минус семи", — добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, михаил леус
Москва, Общество, Погода, Михаил Леус
17:26 26.11.2022 (обновлено: 19:38 26.11.2022)
Москвичам пообещали январские морозы на следующей неделе
Синоптик "Фобоса" заявил, что температура в Москве к среде опустится до январских значений
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Температура в Москве к среде опустится до январских значений, морозы начнут ослабевать только к концу следующей недели, сообщил
в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Несмотря на аномально высокий фон атмосферного давления, в столичном регионе наблюдается облачная погода с небольшим снегом. Атмосферный фронт, смещающийся с юга на север по периферии антициклона, сохранит в Москве такую погоду и завтра, и в понедельник. При этом температура будет близка к норме климата: термометры покажут ночью минус четыре — минус шесть, днем от минус двух до минус четырех", — рассказал Леус.
По его словам, со вторника синоптическая ситуация изменится. На погоду окажет влияние антициклон с востока. Наполненный холодным арктическим воздухом, он уменьшит количество облаков и прекратит осадки.
"При этом морозы окрепнут, а пик похолодания придется на среду, когда температура окажется на шесть-семь градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям. С началом календарной зимы погода изменится мало и по-прежнему будет холодно. И только к концу недели морозы начнут ослабевать. По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные очередной циклон принесет в Москву облака и небольшой снег и вернет температуру в рамки климатической нормы. Ночью будет минус четыре — минус девять, а днем около минус двух — минус семи", — добавил он.