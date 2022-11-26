https://ria.ru/20221126/morozy-1834406113.html

В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов

В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов - РИА Новости, 26.11.2022

В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов

Занятия в школах Челябинска для учащихся с первого по седьмой классы отменили в субботу из-за морозов, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T09:05

2022-11-26T09:05

2022-11-26T09:05

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челябинская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Занятия в школах Челябинска для учащихся с первого по седьмой классы отменили в субботу из-за морозов, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города."Сегодня, 26 ноября, комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по седьмой классы первой и второй смены", - говорится в сообщении.Температура воздуха утром в Челябинске составляла минус 26 градусов, небольшой ветер.

https://realty.ria.ru/20221109/otoplenie-1829886157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

челябинск, челябинская область, общество