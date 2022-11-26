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В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов - РИА Новости, 26.11.2022
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В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов
В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов - РИА Новости, 26.11.2022
В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов
Занятия в школах Челябинска для учащихся с первого по седьмой классы отменили в субботу из-за морозов, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T09:05
2022-11-26T09:05
челябинск
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Занятия в школах Челябинска для учащихся с первого по седьмой классы отменили в субботу из-за морозов, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города."Сегодня, 26 ноября, комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по седьмой классы первой и второй смены", - говорится в сообщении.Температура воздуха утром в Челябинске составляла минус 26 градусов, небольшой ветер.
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челябинск, челябинская область, общество
Челябинск, Челябинская область, Общество
09:05 26.11.2022
 
В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов

В школах Челябинска из-за мороза отменили занятия для учащихся с первого по седьмой классы

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Занятия в школах Челябинска для учащихся с первого по седьмой классы отменили в субботу из-за морозов, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города.
"Сегодня, 26 ноября, комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по седьмой классы первой и второй смены", - говорится в сообщении.
Температура воздуха утром в Челябинске составляла минус 26 градусов, небольшой ветер.
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