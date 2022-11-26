https://ria.ru/20221126/morozy-1834406113.html
В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов
В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов - РИА Новости, 26.11.2022
В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов
Занятия в школах Челябинска для учащихся с первого по седьмой классы отменили в субботу из-за морозов, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T09:05
2022-11-26T09:05
2022-11-26T09:05
челябинск
челябинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Занятия в школах Челябинска для учащихся с первого по седьмой классы отменили в субботу из-за морозов, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города."Сегодня, 26 ноября, комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по седьмой классы первой и второй смены", - говорится в сообщении.Температура воздуха утром в Челябинске составляла минус 26 градусов, небольшой ветер.
https://realty.ria.ru/20221109/otoplenie-1829886157.html
челябинск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, челябинская область, общество
Челябинск, Челябинская область, Общество
В челябинских школах в субботу отменили занятия из-за морозов
В школах Челябинска из-за мороза отменили занятия для учащихся с первого по седьмой классы