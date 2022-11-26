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Польский премьер приехал в Киев - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/moravetskiy-1834426944.html
Польский премьер приехал в Киев
Польский премьер приехал в Киев - РИА Новости, 26.11.2022
Польский премьер приехал в Киев
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посещает Киев, сообщает канцелярия главы польского правительства. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T12:09
2022-11-26T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
матеуш моравецкий
киев
украина
польша
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ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посещает Киев, сообщает канцелярия главы польского правительства."Премьер Матеуш Моравецкий в Киеве возложил венок к памятнику жертв голодомора", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о намерении Моравецкого обсудить с руководством Украины вопросы беженцев, перемещающихся из Украины в Польшу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221117/polsha-1832099838.html
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в мире, матеуш моравецкий, киев, украина, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Матеуш Моравецкий, Киев, Украина, Польша
12:09 26.11.2022
 
Польский премьер приехал в Киев

Премьер Моравецкий обсудит в Киеве проблемы украинских беженцев в Польше

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посещает Киев, сообщает канцелярия главы польского правительства.
"Премьер Матеуш Моравецкий в Киеве возложил венок к памятнику жертв голодомора", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о намерении Моравецкого обсудить с руководством Украины вопросы беженцев, перемещающихся из Украины в Польшу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМатеуш МоравецкийКиевУкраинаПольша
 
 
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