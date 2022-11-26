https://ria.ru/20221126/moravetskiy-1834426944.html
Польский премьер приехал в Киев
Польский премьер приехал в Киев - РИА Новости, 26.11.2022
Польский премьер приехал в Киев
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посещает Киев, сообщает канцелярия главы польского правительства. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T12:09
2022-11-26T12:09
2022-11-26T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
матеуш моравецкий
киев
украина
польша
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ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посещает Киев, сообщает канцелярия главы польского правительства."Премьер Матеуш Моравецкий в Киеве возложил венок к памятнику жертв голодомора", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о намерении Моравецкого обсудить с руководством Украины вопросы беженцев, перемещающихся из Украины в Польшу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221117/polsha-1832099838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, матеуш моравецкий, киев, украина, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Матеуш Моравецкий, Киев, Украина, Польша
Польский премьер приехал в Киев
Премьер Моравецкий обсудит в Киеве проблемы украинских беженцев в Польше