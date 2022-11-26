https://ria.ru/20221126/miting-1834498782.html

В Астане пресекли несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек

В Астане пресекли несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек - РИА Новости, 26.11.2022

В Астане пресекли несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек

Полиция в Астане пресекла несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T21:26

2022-11-26T21:26

2022-11-26T21:35

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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Полиция в Астане пресекла несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек, сообщила пресс-служба МВД Казахстана."Двадцать шестого ноября в вечернее время в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей. В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей", - говорится в сообщении.Поясняется, что в результате провокации "был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры"."На требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали. Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, они продолжали нарушать правопорядок", - отметили в МВД.Согласно информации ведомства, для обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали сопротивление правоохранителям."В настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям в установленном порядке будет дана правовая оценка", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221126/astana-1834492968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

астана, мвд казахстана, в мире