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Протестующие жители Праги потребовали прекратить вооружать Украину - РИА Новости, 26.11.2022
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Протестующие жители Праги потребовали прекратить вооружать Украину
Протестующие жители Праги потребовали прекратить вооружать Украину - РИА Новости, 26.11.2022
Протестующие жители Праги потребовали прекратить вооружать Украину
В Праге противники политики правительства страны проводят протестный митинг, выступая против предоставления военной помощи Украине, передает Чешское радио. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T19:49
2022-11-26T22:03
в мире
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чешское радио
нато
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ПРАГА, 26 ноя — РИА Новости. В Праге противники политики правительства страны проводят протестный митинг, выступая против предоставления военной помощи Украине, передает Чешское радио.Уточняется, что манифестация проходит в парке "Летна". По данным полиции, участие в ней принимают около 600 человек."Организатором акции выступил безвестный до сих пор "Национальный совет обновления". Ораторы потребовали снижения цен на электроэнергию и прекращение ее экспорта, национализации подземных газохранилищ и предоставление преимущества в продаже тем продовольственным товарам, которые производятся в республике. Кроме того, выступающие подвергли критике Евросоюз, НАТО и помощь Украине", — говорится в сообщении.Отмечается, что некоторые участники протестной акции принесли с собой плакаты с надписями: "Стоп правительству", "Премьер Фиала, хватит, вы — разжигатели войны", "Базы США — в США, и будет мир". Время от времени толпа скандировала: "Отставка" и "Воры".По информации СМИ, организаторы митинга утверждают, что их проект не имеет политических амбиций, но претендует на то, чтобы стать альтернативой действиям правительства, "которое не сумело вывести страну из энергетического, экологического и экономического кризисов".После начала российской спецоперации западные страны начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221122/germaniya-1833465731.html
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в мире, сша, чешское радио, нато, прага, украина
В мире, США, Чешское радио, НАТО, Прага, Украина
19:49 26.11.2022 (обновлено: 22:03 26.11.2022)
 
Протестующие жители Праги потребовали прекратить вооружать Украину

Чешское радио: в Праге противники правительства потребовали не оказывать помощь Украине

© AFP 2022 / Michal CizekУчастники антиправительственной акции протеста в Праге, Чехия
Участники антиправительственной акции протеста в Праге, Чехия - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / Michal Cizek
Участники антиправительственной акции протеста в Праге, Чехия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 26 ноя — РИА Новости. В Праге противники политики правительства страны проводят протестный митинг, выступая против предоставления военной помощи Украине, передает Чешское радио.
Уточняется, что манифестация проходит в парке "Летна". По данным полиции, участие в ней принимают около 600 человек.
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"Организатором акции выступил безвестный до сих пор "Национальный совет обновления". Ораторы потребовали снижения цен на электроэнергию и прекращение ее экспорта, национализации подземных газохранилищ и предоставление преимущества в продаже тем продовольственным товарам, которые производятся в республике. Кроме того, выступающие подвергли критике Евросоюз, НАТО и помощь Украине", — говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые участники протестной акции принесли с собой плакаты с надписями: "Стоп правительству", "Премьер Фиала, хватит, вы — разжигатели войны", "Базы США — в США, и будет мир". Время от времени толпа скандировала: "Отставка" и "Воры".
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По информации СМИ, организаторы митинга утверждают, что их проект не имеет политических амбиций, но претендует на то, чтобы стать альтернативой действиям правительства, "которое не сумело вывести страну из энергетического, экологического и экономического кризисов".
После начала российской спецоперации западные страны начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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