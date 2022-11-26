https://ria.ru/20221126/miting-1834488353.html

Протестующие жители Праги потребовали прекратить вооружать Украину

Протестующие жители Праги потребовали прекратить вооружать Украину - РИА Новости, 26.11.2022

Протестующие жители Праги потребовали прекратить вооружать Украину

В Праге противники политики правительства страны проводят протестный митинг, выступая против предоставления военной помощи Украине, передает Чешское радио. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T19:49

2022-11-26T19:49

2022-11-26T22:03

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ПРАГА, 26 ноя — РИА Новости. В Праге противники политики правительства страны проводят протестный митинг, выступая против предоставления военной помощи Украине, передает Чешское радио.Уточняется, что манифестация проходит в парке "Летна". По данным полиции, участие в ней принимают около 600 человек."Организатором акции выступил безвестный до сих пор "Национальный совет обновления". Ораторы потребовали снижения цен на электроэнергию и прекращение ее экспорта, национализации подземных газохранилищ и предоставление преимущества в продаже тем продовольственным товарам, которые производятся в республике. Кроме того, выступающие подвергли критике Евросоюз, НАТО и помощь Украине", — говорится в сообщении.Отмечается, что некоторые участники протестной акции принесли с собой плакаты с надписями: "Стоп правительству", "Премьер Фиала, хватит, вы — разжигатели войны", "Базы США — в США, и будет мир". Время от времени толпа скандировала: "Отставка" и "Воры".По информации СМИ, организаторы митинга утверждают, что их проект не имеет политических амбиций, но претендует на то, чтобы стать альтернативой действиям правительства, "которое не сумело вывести страну из энергетического, экологического и экономического кризисов".После начала российской спецоперации западные страны начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221122/germaniya-1833465731.html

https://ria.ru/20221124/miting-1833857471.html

https://ria.ru/20221115/bolgariya-1831697894.html

сша

прага

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, чешское радио, нато, прага, украина