19:49 26.11.2022 (обновлено: 22:03 26.11.2022)
Протестующие жители Праги потребовали прекратить вооружать Украину
Чешское радио: в Праге противники правительства потребовали не оказывать помощь Украине
Участники антиправительственной акции протеста в Праге, Чехия. Архивное фото
ПРАГА, 26 ноя — РИА Новости. В Праге противники политики правительства страны проводят протестный митинг, выступая против предоставления военной помощи Украине, передает Чешское радио.
Уточняется, что манифестация проходит в парке "Летна". По данным полиции, участие в ней принимают около 600 человек.
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"Организатором акции выступил безвестный до сих пор "Национальный совет обновления". Ораторы потребовали снижения цен на электроэнергию и прекращение ее экспорта, национализации подземных газохранилищ и предоставление преимущества в продаже тем продовольственным товарам, которые производятся в республике. Кроме того, выступающие подвергли критике Евросоюз, НАТО и помощь Украине", — говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые участники протестной акции принесли с собой плакаты с надписями: "Стоп правительству", "Премьер Фиала, хватит, вы — разжигатели войны", "Базы США — в США, и будет мир". Время от времени толпа скандировала: "Отставка" и "Воры".
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По информации СМИ, организаторы митинга утверждают, что их проект не имеет политических амбиций, но претендует на то, чтобы стать альтернативой действиям правительства, "которое не сумело вывести страну из энергетического, экологического и экономического кризисов".
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