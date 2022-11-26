https://ria.ru/20221126/minoborony-1834451107.html

Минобороны: попытки США взять под контроль патогены на Украине доказаны

Минобороны: попытки США взять под контроль патогены на Украине доказаны - РИА Новости, 26.11.2022

Минобороны: попытки США взять под контроль патогены на Украине доказаны

Новые опубликованные документы подтверждают попытки американцев установить контроль над патогенами в лабораториях на Украине, сообщил в субботу начальник войск... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:22

2022-11-26T15:22

2022-11-26T23:12

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

киев

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Новые опубликованные документы подтверждают попытки американцев установить контроль над патогенами в лабораториях на Украине, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Опубликованные документы в очередной раз подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались Украине под маркировкой "собственность правительства США". Это соответствует материалам, имеющимся в нашем распоряжении: регистрационной карте проекта и контрактной документации, утвержденной министерством экономики Украины", - сообщил он.

https://ria.ru/20221126/amerika-1834450273.html

украина

киев

вашингтон (штат)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начальник войск РХБ о работе США с патогенами в биолабораториях Украины Начальник войск РХБ о работе США с патогенами в биолабораториях Украины 2022-11-26T15:22 true PT0M44S

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Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, киев, вашингтон (штат), в мире