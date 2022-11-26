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Минобороны: попытки США взять под контроль патогены на Украине доказаны - РИА Новости, 26.11.2022
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Минобороны: попытки США взять под контроль патогены на Украине доказаны
Минобороны: попытки США взять под контроль патогены на Украине доказаны - РИА Новости, 26.11.2022
Минобороны: попытки США взять под контроль патогены на Украине доказаны
Новые опубликованные документы подтверждают попытки американцев установить контроль над патогенами в лабораториях на Украине, сообщил в субботу начальник войск... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:22
2022-11-26T23:12
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
киев
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Новые опубликованные документы подтверждают попытки американцев установить контроль над патогенами в лабораториях на Украине, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Опубликованные документы в очередной раз подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались Украине под маркировкой "собственность правительства США". Это соответствует материалам, имеющимся в нашем распоряжении: регистрационной карте проекта и контрактной документации, утвержденной министерством экономики Украины", - сообщил он.
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украина
киев
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Начальник войск РХБ о работе США с патогенами в биолабораториях Украины
Начальник войск РХБ о работе США с патогенами в биолабораториях Украины
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, киев, вашингтон (штат), в мире
Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Киев, Вашингтон (штат), В мире
15:22 26.11.2022 (обновлено: 23:12 26.11.2022)
 
Минобороны: попытки США взять под контроль патогены на Украине доказаны

Минобороны России: документы говорят о попытках США взять под контроль патогены на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Новые опубликованные документы подтверждают попытки американцев установить контроль над патогенами в лабораториях на Украине, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Опубликованные документы в очередной раз подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались Украине под маркировкой "собственность правительства США". Это соответствует материалам, имеющимся в нашем распоряжении: регистрационной карте проекта и контрактной документации, утвержденной министерством экономики Украины", - сообщил он.
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 15:18
США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны
 
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