https://ria.ru/20221126/minoborony-1834446790.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2565 украинских дронов
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2565 украинских дронов - РИА Новости, 26.11.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2565 украинских дронов
Уже свыше 900 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожено за время российской специальной военной операции, следует из данных... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:48
2022-11-26T14:48
2022-11-26T14:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Уже свыше 900 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожено за время российской специальной военной операции, следует из данных Министерства обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6825 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7362 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства, опубликованной в субботу.
https://ria.ru/20221126/pvo-1834443567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2565 украинских дронов
Российские силы за время спецоперации уничтожили свыше 900 украинских боевых машин РСЗО