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Мать-героиня из Волгоградской области воспитала 11 детей и 15 внуков - РИА Новости, 26.11.2022
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Мать-героиня из Волгоградской области воспитала 11 детей и 15 внуков
Мать-героиня из Волгоградской области воспитала 11 детей и 15 внуков - РИА Новости, 26.11.2022
Мать-героиня из Волгоградской области воспитала 11 детей и 15 внуков
Жительница Волгоградской области Галина Меньшикова, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитала 11 детей и 15 внуков, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T20:01
2022-11-26T20:01
общество
владимир путин
волгоградская область
россия
новониколаевский район
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ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Жительница Волгоградской области Галина Меньшикова, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитала 11 детей и 15 внуков, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня" семи россиянкам. Среди них - жительница Волгоградской области Галина Меньшикова."Галина Николаевна вместе с мужем Андреем Леонидовичем проживают в поселке Комсомольском Новониколаевского района: супруги вместе уже 33 года и воспитывают 11 детей", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что восемь старших детей уже получили образование и работают, двое являются студентами, а младший ребенок учится в школе. Кроме того, у Меньшиковых уже 15 внуков. По данным администрации, мать-героиня работает почтальоном в поселке, а ее муж - техником-электриком. Семья ведет большое хозяйство, по информации ведомства, они держат коров и птицу, а в свободное время Меньшикова вяжет пуховые платки.Отмечается, что в 2013 году она была удостоена ордена "Родительская слава".
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общество, владимир путин, волгоградская область, россия, новониколаевский район
Общество, Владимир Путин, Волгоградская область, Россия, Новониколаевский район
20:01 26.11.2022
 
Мать-героиня из Волгоградской области воспитала 11 детей и 15 внуков

Мать-героиня Галина Меньшикова из Волгоградской области воспитала 11 детей и 15 внуков

© Pixabay / fotografyarteБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Pixabay / fotografyarte
Беременная женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Жительница Волгоградской области Галина Меньшикова, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитала 11 детей и 15 внуков, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня" семи россиянкам. Среди них - жительница Волгоградской области Галина Меньшикова.
"Галина Николаевна вместе с мужем Андреем Леонидовичем проживают в поселке Комсомольском Новониколаевского района: супруги вместе уже 33 года и воспитывают 11 детей", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что восемь старших детей уже получили образование и работают, двое являются студентами, а младший ребенок учится в школе. Кроме того, у Меньшиковых уже 15 внуков. По данным администрации, мать-героиня работает почтальоном в поселке, а ее муж - техником-электриком. Семья ведет большое хозяйство, по информации ведомства, они держат коров и птицу, а в свободное время Меньшикова вяжет пуховые платки.
Отмечается, что в 2013 году она была удостоена ордена "Родительская слава".
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14 ноября, 15:54
Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня"
 
ОбществоВладимир ПутинВолгоградская областьРоссияНовониколаевский район
 
 
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