https://ria.ru/20221126/mat-1834489712.html

Мать-героиня из Волгоградской области воспитала 11 детей и 15 внуков

Мать-героиня из Волгоградской области воспитала 11 детей и 15 внуков - РИА Новости, 26.11.2022

Мать-героиня из Волгоградской области воспитала 11 детей и 15 внуков

Жительница Волгоградской области Галина Меньшикова, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитала 11 детей и 15 внуков, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T20:01

2022-11-26T20:01

2022-11-26T20:01

общество

владимир путин

волгоградская область

россия

новониколаевский район

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ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Жительница Волгоградской области Галина Меньшикова, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитала 11 детей и 15 внуков, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня" семи россиянкам. Среди них - жительница Волгоградской области Галина Меньшикова."Галина Николаевна вместе с мужем Андреем Леонидовичем проживают в поселке Комсомольском Новониколаевского района: супруги вместе уже 33 года и воспитывают 11 детей", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что восемь старших детей уже получили образование и работают, двое являются студентами, а младший ребенок учится в школе. Кроме того, у Меньшиковых уже 15 внуков. По данным администрации, мать-героиня работает почтальоном в поселке, а ее муж - техником-электриком. Семья ведет большое хозяйство, по информации ведомства, они держат коров и птицу, а в свободное время Меньшикова вяжет пуховые платки.Отмечается, что в 2013 году она была удостоена ордена "Родительская слава".

https://ria.ru/20221114/kadyrov-1831395085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, волгоградская область, россия, новониколаевский район