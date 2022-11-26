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Маск рассказал, кого бы он поддержал на выборах президента США - РИА Новости, 26.11.2022
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Маск рассказал, кого бы он поддержал на выборах президента США
Маск рассказал, кого бы он поддержал на выборах президента США - РИА Новости, 26.11.2022
Маск рассказал, кого бы он поддержал на выборах президента США
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что поддержал бы губернатора Флориды Рона Десантиса, если бы политик решил выдвигаться на пост президента США в 2024... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T06:05
2022-11-26T17:35
в мире
илон маск
джо байден
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флорида
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что поддержал бы губернатора Флориды Рона Десантиса, если бы политик решил выдвигаться на пост президента США в 2024 году."Да", — написал Маск в Twitter в ответ на соответствующий вопрос пользователя.Предприниматель заявил, что ранее поддерживал демократа Барака Обаму, и хоть и неохотно, но проголосовал за демократа Джо Байдена в борьбе против республиканца Дональда Трампа, а теперь разочаровался в Демократической партии, поскольку сомневается в ее поддержке свободы слова."Мое предпочтение относительно президента в 2024 году — кто-то разумный и центрист. Я надеялся, что такой будет администрация Байдена, но пока разочарован", — написал Маск.В июле предприниматель высказывался в пользу того, что республиканец Десантис, которому в сентябре исполнилось 44 года, в случае конкуренции с Байденом (в ноябре исполнилось 80 лет) в 2024 году легко победил бы, даже не проводя обширной кампании.Десантис пока не заявлял о президентских амбициях, но американские СМИ уверенно сообщают, что есть все признаки его выдвижения в борьбу за Белый дом. Уже объявивший о намерении участвовать в выборах в 2024 году Трамп заочно предостерег потенциального конкурента, пригрозив компроматом, если губернатор Флориды решит баллотироваться на пост главы государства.
https://ria.ru/20220712/tramp-1801874974.html
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в мире, илон маск, джо байден, дональд трамп, флорида, сша
В мире, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп, Флорида, США
06:05 26.11.2022 (обновлено: 17:35 26.11.2022)
 
Маск рассказал, кого бы он поддержал на выборах президента США

Маск поддержал бы губернатора Десантиса в борьбе за пост президента США в 2024 году

© AP Photo / Pool/Britta PedersenИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что поддержал бы губернатора Флориды Рона Десантиса, если бы политик решил выдвигаться на пост президента США в 2024 году.
"Да", — написал Маск в Twitter в ответ на соответствующий вопрос пользователя.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах
Предприниматель заявил, что ранее поддерживал демократа Барака Обаму, и хоть и неохотно, но проголосовал за демократа Джо Байдена в борьбе против республиканца Дональда Трампа, а теперь разочаровался в Демократической партии, поскольку сомневается в ее поддержке свободы слова.
"Мое предпочтение относительно президента в 2024 году — кто-то разумный и центрист. Я надеялся, что такой будет администрация Байдена, но пока разочарован", — написал Маск.
В июле предприниматель высказывался в пользу того, что республиканец Десантис, которому в сентябре исполнилось 44 года, в случае конкуренции с Байденом (в ноябре исполнилось 80 лет) в 2024 году легко победил бы, даже не проводя обширной кампании.
Десантис пока не заявлял о президентских амбициях, но американские СМИ уверенно сообщают, что есть все признаки его выдвижения в борьбу за Белый дом. Уже объявивший о намерении участвовать в выборах в 2024 году Трамп заочно предостерег потенциального конкурента, пригрозив компроматом, если губернатор Флориды решит баллотироваться на пост главы государства.
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В миреИлон МаскДжо БайденДональд ТрампФлоридаСША
 
 
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