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Маск "не расстраивается", что Трамп ничего не публикует в Twitter - РИА Новости, 26.11.2022
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Маск "не расстраивается", что Трамп ничего не публикует в Twitter
Маск "не расстраивается", что Трамп ничего не публикует в Twitter - РИА Новости, 26.11.2022
Маск "не расстраивается", что Трамп ничего не публикует в Twitter
Новый владелец Twitter - миллиардер Илон Маск - заявил, что отсутствие публикаций со стороны восстановленного в соцсети бывшего президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T02:45
2022-11-26T02:45
в мире
технологии
дональд трамп
илон маск
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter - миллиардер Илон Маск - заявил, что отсутствие публикаций со стороны восстановленного в соцсети бывшего президента США Дональда Трампа его не печалит."Я нормально отношусь к тому, что Трамп ничего не публикует. Важно было, что Twitter исправил серьезную ошибку - блокирование его аккаунта, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий использования", - написал в соцсети Маск.Он заявил, что блокировка Трампа, который на тот момент был действующим президентом, подорвала доверие к Twitter для половины США.Это не первый раз, когда Маск демонстрирует "безразличие" из-за отсутствия активности Трампа в соцсети. Бывшему президенту он посвятил мем о сопротивлении страстям и искушениям, с которыми сравнил использование платформы, а восстановил его аккаунт и вовсе после опроса пользователей.В начале 2021 года администрация соцсети запретила Трампу пользоваться ее сервисом. Это произошло вскоре после того, как сторонники республиканца, являвшегося в то время хозяином Белого дома, попытались воспрепятствовать утверждению в конгрессе США итогов президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Администраторы аргументировали блокировку аккаунта Трампа высокой вероятностью того, что его твиты побудят людей устраивать беспорядки.Twitter разблокировал аккаунт Трампа 20 ноября 2022 года по результатам проведенного Маском опроса. Аккаунт бывшего президента США с тех пор набрал 87,8 миллиона подписчиков, но никаких новых записей в нем так и не появилось. Трамп заявил, что не станет возвращаться в Twitter, а предпочтет собственную соцсеть Truth Social.
https://ria.ru/20221120/twitter-1832827075.html
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в мире, технологии, дональд трамп, илон маск, джо байден, сша
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, США
02:45 26.11.2022
 
Маск "не расстраивается", что Трамп ничего не публикует в Twitter

Маск заявил, что отсутствие публикаций со стороны Трампа в Twitter его не печалит

© AP Photo / Ringo HW ChiuИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter - миллиардер Илон Маск - заявил, что отсутствие публикаций со стороны восстановленного в соцсети бывшего президента США Дональда Трампа его не печалит.
"Я нормально отношусь к тому, что Трамп ничего не публикует. Важно было, что Twitter исправил серьезную ошибку - блокирование его аккаунта, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий использования", - написал в соцсети Маск.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 03:58
Маск объявил, что восстановит аккаунт Трампа в Twitter
Он заявил, что блокировка Трампа, который на тот момент был действующим президентом, подорвала доверие к Twitter для половины США.
Это не первый раз, когда Маск демонстрирует "безразличие" из-за отсутствия активности Трампа в соцсети. Бывшему президенту он посвятил мем о сопротивлении страстям и искушениям, с которыми сравнил использование платформы, а восстановил его аккаунт и вовсе после опроса пользователей.
В начале 2021 года администрация соцсети запретила Трампу пользоваться ее сервисом. Это произошло вскоре после того, как сторонники республиканца, являвшегося в то время хозяином Белого дома, попытались воспрепятствовать утверждению в конгрессе США итогов президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Администраторы аргументировали блокировку аккаунта Трампа высокой вероятностью того, что его твиты побудят людей устраивать беспорядки.
Twitter разблокировал аккаунт Трампа 20 ноября 2022 года по результатам проведенного Маском опроса. Аккаунт бывшего президента США с тех пор набрал 87,8 миллиона подписчиков, но никаких новых записей в нем так и не появилось. Трамп заявил, что не станет возвращаться в Twitter, а предпочтет собственную соцсеть Truth Social.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 23:41
Маск пообещал заблокированным в Twitter "амнистию" на следующей неделе
 
В миреТехнологииДональд ТрампИлон МаскДжо БайденСША
 
 
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