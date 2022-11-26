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Захарова прокомментировала сообщение о смерти Макея

Захарова прокомментировала сообщение о смерти Макея - РИА Новости, 26.11.2022

Захарова прокомментировала сообщение о смерти Макея

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве потрясены сообщениями о смерти министра иностранных дел... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:15

2022-11-26T17:15

2022-11-26T22:29

россия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве потрясены сообщениями о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.Агентство Белта ранее сообщило о скоропостижной кончине белорусского дипломата. Ему было 64 года."Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России", - написала Захарова в своем Telegram-канале.По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, еще накануне Макей обсуждал рабочие планы на неделю. На понедельник были запланированы его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Посольство России в Белоруссии в комментарии отметило, что Макей внес большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска и назвало его кончину невосполнимой утратой.

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