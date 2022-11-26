Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала сообщение о смерти Макея - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/makey-1834470623.html
Захарова прокомментировала сообщение о смерти Макея
Захарова прокомментировала сообщение о смерти Макея - РИА Новости, 26.11.2022
Захарова прокомментировала сообщение о смерти Макея
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве потрясены сообщениями о смерти министра иностранных дел... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:15
2022-11-26T22:29
россия
в мире
белоруссия
владимир макей
мид белоруссии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
умер глава мид белоруссии макей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758449097_159:522:2872:2048_1920x0_80_0_0_84f5e87320087c4130ce2d1673a35d0b.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве потрясены сообщениями о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.Агентство Белта ранее сообщило о скоропостижной кончине белорусского дипломата. Ему было 64 года."Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России", - написала Захарова в своем Telegram-канале.По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, еще накануне Макей обсуждал рабочие планы на неделю. На понедельник были запланированы его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Посольство России в Белоруссии в комментарии отметило, что Макей внес большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска и назвало его кончину невосполнимой утратой.
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758449097_504:545:2508:2048_1920x0_80_0_0_6dc3a21eb33513155e5a1d559dbb357c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, белоруссия, владимир макей , мид белоруссии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, умер глава мид белоруссии макей
Россия, В мире, Белоруссия, Владимир Макей , МИД Белоруссии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Умер глава МИД Белоруссии Макей
17:15 26.11.2022 (обновлено: 22:29 26.11.2022)
 
Захарова прокомментировала сообщение о смерти Макея

Захарова заявила, что в России потрясены новостью о смерти главы МИД Белоруссии Макея

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве потрясены сообщениями о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.
Агентство Белта ранее сообщило о скоропостижной кончине белорусского дипломата. Ему было 64 года.
"Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, еще накануне Макей обсуждал рабочие планы на неделю. На понедельник были запланированы его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Посольство России в Белоруссии в комментарии отметило, что Макей внес большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска и назвало его кончину невосполнимой утратой.
 
РоссияВ миреБелоруссияВладимир МакейМИД БелоруссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУмер глава МИД Белоруссии Макей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала