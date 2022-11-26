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Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 26.11.2022

Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей умер на 65-м году жизни, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:41

2022-11-26T16:41

2022-11-26T22:28

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МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей умер на 65-м году жизни, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза."Несколько часов назад скоропостижно скончался. <…> Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. <…> Большая потеря для всех нас", — сказал Глаз.На понедельник были запланированы переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в деревне Некрашевичи Гродненской области Белорусской ССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Дипломатическую академию МИД Австрии. С 1993 года на дипломатической службе: был заместителем начальника Службы государственного протокола белорусского МИД, представителем республики в Совете Европы, советником посольства во Франции, начальником Управления общеевропейского сотрудничества МИД.С 2000 по 2008 год занимал должность помощника президента Белоруссии, в 2008–2012 годах возглавлял администрацию президента. Министром иностранных дел назначен 22 августа 2012 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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