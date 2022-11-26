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Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 26.11.2022
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Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 26.11.2022
Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей умер на 65-м году жизни, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:41
2022-11-26T22:28
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мид белоруссии
умер глава мид белоруссии макей
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МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей умер на 65-м году жизни, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза."Несколько часов назад скоропостижно скончался. &lt;…&gt; Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. &lt;…&gt; Большая потеря для всех нас", — сказал Глаз.На понедельник были запланированы переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в деревне Некрашевичи Гродненской области Белорусской ССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Дипломатическую академию МИД Австрии. С 1993 года на дипломатической службе: был заместителем начальника Службы государственного протокола белорусского МИД, представителем республики в Совете Европы, советником посольства во Франции, начальником Управления общеевропейского сотрудничества МИД.С 2000 по 2008 год занимал должность помощника президента Белоруссии, в 2008–2012 годах возглавлял администрацию президента. Министром иностранных дел назначен 22 августа 2012 года.
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В мире, Белоруссия, Владимир Макей , МИД Белоруссии, Умер глава МИД Белоруссии Макей
16:41 26.11.2022 (обновлено: 22:28 26.11.2022)
 
Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер на 65-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей умер на 65-м году жизни, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.
"Несколько часов назад скоропостижно скончался. <…> Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. <…> Большая потеря для всех нас", — сказал Глаз.
На понедельник были запланированы переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в деревне Некрашевичи Гродненской области Белорусской ССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Дипломатическую академию МИД Австрии. С 1993 года на дипломатической службе: был заместителем начальника Службы государственного протокола белорусского МИД, представителем республики в Совете Европы, советником посольства во Франции, начальником Управления общеевропейского сотрудничества МИД.
С 2000 по 2008 год занимал должность помощника президента Белоруссии, в 2008–2012 годах возглавлял администрацию президента. Министром иностранных дел назначен 22 августа 2012 года.
 
В миреБелоруссияВладимир МакейМИД БелоруссииУмер глава МИД Белоруссии Макей
 
 
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