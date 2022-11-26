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При обстреле ВСУ Нижней Дуванки получил ранение мирный житель - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/lnr-1834481576.html
При обстреле ВСУ Нижней Дуванки получил ранение мирный житель
При обстреле ВСУ Нижней Дуванки получил ранение мирный житель - РИА Новости, 26.11.2022
При обстреле ВСУ Нижней Дуванки получил ранение мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Нижняя Дуванка со стороны украинских войск, разрушен один жилой дом, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T18:45
2022-11-26T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
сша
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Нижняя Дуванка со стороны украинских войск, разрушен один жилой дом, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, киев, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Киев, США, СЦКК, НАТО
18:45 26.11.2022
 
При обстреле ВСУ Нижней Дуванки получил ранение мирный житель

Представительство ЛНР: при обстреле ВСУ Нижней Дуванки мирный житель получил ранение

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Нижняя Дуванка со стороны украинских войск, разрушен один жилой дом, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Нижняя Дуванка с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд) ранен мужчина 1986 года рождения, а также разрушен один жилой дом", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКиевСШАСЦККНАТО
 
 
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