https://ria.ru/20221126/lnr-1834481576.html

При обстреле ВСУ Нижней Дуванки получил ранение мирный житель

При обстреле ВСУ Нижней Дуванки получил ранение мирный житель - РИА Новости, 26.11.2022

При обстреле ВСУ Нижней Дуванки получил ранение мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Нижняя Дуванка со стороны украинских войск, разрушен один жилой дом, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T18:45

2022-11-26T18:45

2022-11-26T18:45

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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Нижняя Дуванка со стороны украинских войск, разрушен один жилой дом, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

киев

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, киев, сша, сцкк, нато