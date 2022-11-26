При обстреле ВСУ Нижней Дуванки получил ранение мирный житель
Представительство ЛНР: при обстреле ВСУ Нижней Дуванки мирный житель получил ранение
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Нижняя Дуванка со стороны украинских войск, разрушен один жилой дом, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Нижняя Дуванка с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд) ранен мужчина 1986 года рождения, а также разрушен один жилой дом", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.