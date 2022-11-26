https://ria.ru/20221126/lnr-1834470797.html

ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР

ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР - РИА Новости, 26.11.2022

ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР

Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:15

2022-11-26T17:15

2022-11-26T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, украина, сша, сцкк, нато