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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек - РИА Новости, 26.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, танк, пять бронетранспортёров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР в... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T10:30
2022-11-26T10:30
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, танк, пять бронетранспортёров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР в субботу."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек личного состава, три бронетранспортёра, два беспилотных летательных аппарата, 14 единиц специальной автомобильной техники.
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
10:30 26.11.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек

Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли в республике до 55 человек, танк и пять БТР

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, танк, пять бронетранспортёров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР в субботу.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек личного состава, три бронетранспортёра, два беспилотных летательных аппарата, 14 единиц специальной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ЛНР
 
 
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