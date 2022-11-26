https://ria.ru/20221126/lnr-1834418697.html
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек - РИА Новости, 26.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, танк, пять бронетранспортёров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР в... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T10:30
2022-11-26T10:30
2022-11-26T10:30
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg
ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, танк, пять бронетранспортёров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР в субботу."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек личного состава, три бронетранспортёра, два беспилотных летательных аппарата, 14 единиц специальной автомобильной техники.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5437fbfc21d3aae341bf3176aacf3021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли в республике до 55 человек, танк и пять БТР