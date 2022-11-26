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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек - РИА Новости, 26.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, танк, пять бронетранспортёров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР в... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T10:30

2022-11-26T10:30

2022-11-26T10:30

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, танк, пять бронетранспортёров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР в субботу."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек личного состава, три бронетранспортёра, два беспилотных летательных аппарата, 14 единиц специальной автомобильной техники.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр