https://ria.ru/20221126/limit-1834390560.html

СМИ: ЕС отложил обсуждение уровня лимита цен на нефть до следующей недели

СМИ: ЕС отложил обсуждение уровня лимита цен на нефть до следующей недели - РИА Новости, 26.11.2022

СМИ: ЕС отложил обсуждение уровня лимита цен на нефть до следующей недели

Дипломаты стран-членов ЕС отложили переговоры по поводу уровня лимита цен на нефть до следующей недели на фоне сохраняющихся разногласий, передает агентство... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T01:52

2022-11-26T01:52

2022-11-26T01:52

цены на нефть

владимир путин

александр новак

россия

польша

греция

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дипломаты стран-членов ЕС отложили переговоры по поводу уровня лимита цен на нефть до следующей недели на фоне сохраняющихся разногласий, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Ранее СМИ сообщали, что европейские дипломаты намерены провести обсуждение этой темы в пятницу."Европейские дипломаты не будут проводить встречу в пятницу или на выходных, чтобы обсудить лимит цен на нефть", - говорится в сообщении агентства.Ранее газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель. Кроме того, как отмечает Блумберг, критики предложенного уровня потолка цен утверждают, что Россия уже продает нефть со скидкой, то есть лимит на цену позволит ей вести бизнес в обычном режиме.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.

https://ria.ru/20221123/neft-1833522264.html

https://ria.ru/20221108/gaz-1830081544.html

россия

польша

греция

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цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, польша, греция, евросоюз, санкции в отношении россии