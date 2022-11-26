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СМИ: ЕС отложил обсуждение уровня лимита цен на нефть до следующей недели - РИА Новости, 26.11.2022
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СМИ: ЕС отложил обсуждение уровня лимита цен на нефть до следующей недели
СМИ: ЕС отложил обсуждение уровня лимита цен на нефть до следующей недели - РИА Новости, 26.11.2022
СМИ: ЕС отложил обсуждение уровня лимита цен на нефть до следующей недели
Дипломаты стран-членов ЕС отложили переговоры по поводу уровня лимита цен на нефть до следующей недели на фоне сохраняющихся разногласий, передает агентство... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T01:52
2022-11-26T01:52
цены на нефть
владимир путин
александр новак
россия
польша
греция
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дипломаты стран-членов ЕС отложили переговоры по поводу уровня лимита цен на нефть до следующей недели на фоне сохраняющихся разногласий, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Ранее СМИ сообщали, что европейские дипломаты намерены провести обсуждение этой темы в пятницу."Европейские дипломаты не будут проводить встречу в пятницу или на выходных, чтобы обсудить лимит цен на нефть", - говорится в сообщении агентства.Ранее газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель. Кроме того, как отмечает Блумберг, критики предложенного уровня потолка цен утверждают, что Россия уже продает нефть со скидкой, то есть лимит на цену позволит ей вести бизнес в обычном режиме.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
https://ria.ru/20221123/neft-1833522264.html
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цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, польша, греция, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Польша, Греция, Евросоюз, Санкции в отношении России
01:52 26.11.2022
 
СМИ: ЕС отложил обсуждение уровня лимита цен на нефть до следующей недели

Блумберг: ЕС отложил обсуждение уровня лимита цен на нефть из-за сохраняющихся разногласий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дипломаты стран-членов ЕС отложили переговоры по поводу уровня лимита цен на нефть до следующей недели на фоне сохраняющихся разногласий, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Ранее СМИ сообщали, что европейские дипломаты намерены провести обсуждение этой темы в пятницу.
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Страны G7 и ЕС, вероятно, объявят в среду лимит цен на российскую нефть
"Европейские дипломаты не будут проводить встречу в пятницу или на выходных, чтобы обсудить лимит цен на нефть", - говорится в сообщении агентства.
Ранее газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель. Кроме того, как отмечает Блумберг, критики предложенного уровня потолка цен утверждают, что Россия уже продает нефть со скидкой, то есть лимит на цену позволит ей вести бизнес в обычном режиме.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
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Цены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакРоссияПольшаГрецияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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