https://ria.ru/20221126/lavrov-1834420837.html
Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима
Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима - РИА Новости, 26.11.2022
Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима
Украинский народ заслуживает жить в дружбе рядом со славянскими братьями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме на канале... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:15
2022-11-26T11:15
2022-11-26T15:07
в мире
сергей лавров
украина
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский народ заслуживает жить в дружбе рядом со славянскими братьями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме на канале "Россия 24"."Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями", — сказал он.По словам главы ведомства, изменения, приведшие к нынешней ситуации на Украине, безусловно, произошли не без влияния внешних сил. "В плане не просто героизации нацистов, но в плане превращения нацизма в теорию и практику нынешней украинской власти", — добавил Лавров.С 24 февраля проходит спецоперация под демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221121/ukraina-1832998673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, украина, россия, донбасс, владимир путин
В мире, Сергей Лавров, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Владимир Путин
11:15 26.11.2022 (обновлено: 15:07 26.11.2022)
Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима
Глава МИД России Лавров заявил, что украинский народ освободят от неонацистских правителей