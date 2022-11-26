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Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/lavrov-1834420837.html
Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима
Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима - РИА Новости, 26.11.2022
Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима
Украинский народ заслуживает жить в дружбе рядом со славянскими братьями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме на канале... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:15
2022-11-26T15:07
в мире
сергей лавров
украина
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский народ заслуживает жить в дружбе рядом со славянскими братьями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме на канале "Россия 24"."Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями", — сказал он.По словам главы ведомства, изменения, приведшие к нынешней ситуации на Украине, безусловно, произошли не без влияния внешних сил. "В плане не просто героизации нацистов, но в плане превращения нацизма в теорию и практику нынешней украинской власти", — добавил Лавров.С 24 февраля проходит спецоперация под демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221121/ukraina-1832998673.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, донбасс, владимир путин
В мире, Сергей Лавров, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Владимир Путин
11:15 26.11.2022 (обновлено: 15:07 26.11.2022)
 
Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима

Глава МИД России Лавров заявил, что украинский народ освободят от неонацистских правителей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский народ заслуживает жить в дружбе рядом со славянскими братьями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме на канале "Россия 24".
"Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями", — сказал он.
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По словам главы ведомства, изменения, приведшие к нынешней ситуации на Украине, безусловно, произошли не без влияния внешних сил.
"В плане не просто героизации нацистов, но в плане превращения нацизма в теорию и практику нынешней украинской власти", — добавил Лавров.
С 24 февраля проходит спецоперация под демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияДонбассВладимир Путин
 
 
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