https://ria.ru/20221126/lavrov-1834420837.html

Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима

Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима - РИА Новости, 26.11.2022

Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима

Украинский народ заслуживает жить в дружбе рядом со славянскими братьями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме на канале... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T11:15

2022-11-26T11:15

2022-11-26T15:07

в мире

сергей лавров

украина

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский народ заслуживает жить в дружбе рядом со славянскими братьями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме на канале "Россия 24"."Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями", — сказал он.По словам главы ведомства, изменения, приведшие к нынешней ситуации на Украине, безусловно, произошли не без влияния внешних сил. "В плане не просто героизации нацистов, но в плане превращения нацизма в теорию и практику нынешней украинской власти", — добавил Лавров.С 24 февраля проходит спецоперация под демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221121/ukraina-1832998673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, украина, россия, донбасс, владимир путин