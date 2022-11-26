Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что линию Киева на возврат Крыма постигнет неудача - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/krym-1834440579.html
Лавров заявил, что линию Киева на возврат Крыма постигнет неудача
Лавров заявил, что линию Киева на возврат Крыма постигнет неудача - РИА Новости, 26.11.2022
Лавров заявил, что линию Киева на возврат Крыма постигнет неудача
Линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:05
2022-11-26T19:12
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
киев
украина
оон
владимир зеленский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_133:0:2941:1579_1920x0_80_0_0_b7d0faf79c662e73cb5f384cb78218b3.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Озвучивая линию, которая проводилась тогда (до февраля 2022 года. — Прим. ред.) "гибридно", а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они "победят в этой войне и заберут все свои земли", включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в "Клубе веселых и находчивых". Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача", — заявил Лавров в интервью для фильма "Нацизм под следствием", текст интервью опубликован на сайте МИД России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221126/lavrov-1834420837.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d2d684acb6cf1a5efd4dcb7507471abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, киев, украина, оон, владимир зеленский, владимир путин
Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Киев, Украина, ООН, Владимир Зеленский, Владимир Путин
14:05 26.11.2022 (обновлено: 19:12 26.11.2022)
 
Лавров заявил, что линию Киева на возврат Крыма постигнет неудача

Лавров заявил, что линию Киева и Зеленского на то, чтобы забрать Крым, постигнет неудача

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Озвучивая линию, которая проводилась тогда (до февраля 2022 года. — Прим. ред.) "гибридно", а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они "победят в этой войне и заберут все свои земли", включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в "Клубе веселых и находчивых". Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача", — заявил Лавров в интервью для фильма "Нацизм под следствием", текст интервью опубликован на сайте МИД России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 11:15Специальная военная операция на Украине
Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияКиевУкраинаООНВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала