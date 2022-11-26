14:05 26.11.2022 (обновлено: 19:12 26.11.2022)
Лавров заявил, что линию Киева на возврат Крыма постигнет неудача
Лавров заявил, что линию Киева и Зеленского на то, чтобы забрать Крым, постигнет неудача
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Озвучивая линию, которая проводилась тогда (до февраля 2022 года. — Прим. ред.) "гибридно", а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они "победят в этой войне и заберут все свои земли", включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в "Клубе веселых и находчивых". Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача", — заявил Лавров в интервью для фильма "Нацизм под следствием", текст интервью опубликован на сайте МИД России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".