https://ria.ru/20221126/krym-1834440579.html

Лавров заявил, что линию Киева на возврат Крыма постигнет неудача

Лавров заявил, что линию Киева на возврат Крыма постигнет неудача - РИА Новости, 26.11.2022

Лавров заявил, что линию Киева на возврат Крыма постигнет неудача

Линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:05

2022-11-26T14:05

2022-11-26T19:12

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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украина

оон

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Озвучивая линию, которая проводилась тогда (до февраля 2022 года. — Прим. ред.) "гибридно", а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они "победят в этой войне и заберут все свои земли", включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в "Клубе веселых и находчивых". Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача", — заявил Лавров в интервью для фильма "Нацизм под следствием", текст интервью опубликован на сайте МИД России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221126/lavrov-1834420837.html

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киев

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, киев, украина, оон, владимир зеленский, владимир путин