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Кризис продовольственных банков в Испании - РИА Новости, 26.11.2022
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Кризис продовольственных банков в Испании
Кризис продовольственных банков в Испании - РИА Новости, 26.11.2022
Кризис продовольственных банков в Испании
Продовольственные банки Испании переживают кризис. Всеобщий рост цен вынуждает все большее количество людей прибегать к их услугам. В то же время этим организациям приходится обходиться меньшим количеством пожертвований и денег.
2022-11-26T17:43
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происшествия - видео
испания
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По данным FESBAL (Испанской федерации продовольственных банков), около 1 300 000 человек получают бесплатные продукты от фудбанков. По словам вице-президента благотворительной организации ACOGEM, они ежемесячно помогают более 500 людям. И каждый день число нуждающихся возрастает на 8 – 10 человек.
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353
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Кризис продовольственных банков в Испании
Продовольственные банки Испании переживают кризис. Всеобщий рост цен вынуждает все большее количество людей прибегать к их услугам. В то же время этим организациям приходится обходиться меньшим количеством пожертвований и денег. По данным FESBAL (Испанской федерации продовольственных банков), около 1 300 000 человек получают бесплатные продукты от фудбанков. По словам вице-президента благотворительной организации ACOGEM, они ежемесячно помогают более 500 людям. И каждый день число нуждающихся возрастает на 8 – 10 человек.
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происшествия - видео, испания, видео
Происшествия - Видео, Испания
Кризис продовольственных банков в Испании
Продовольственные банки Испании переживают кризис. Всеобщий рост цен вынуждает все большее количество людей прибегать к их услугам. В то же время этим организациям приходится обходиться меньшим количеством пожертвований и денег.
2022-11-26T17:43
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17:43 26.11.2022
 

Кризис продовольственных банков в Испании

Читать ria.ru в
Продовольственные банки Испании переживают кризис. Всеобщий рост цен вынуждает все большее количество людей прибегать к их услугам. В то же время этим организациям приходится обходиться меньшим количеством пожертвований и денег.
По данным FESBAL (Испанской федерации продовольственных банков), около 1 300 000 человек получают бесплатные продукты от фудбанков. По словам вице-президента благотворительной организации ACOGEM, они ежемесячно помогают более 500 людям. И каждый день число нуждающихся возрастает на 8 – 10 человек.
 
Происшествия - ВидеоИспания
 
 
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