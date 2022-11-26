https://ria.ru/20221126/krizis-1834475144.html

Кризис продовольственных банков в Испании

Кризис продовольственных банков в Испании - РИА Новости, 26.11.2022

Кризис продовольственных банков в Испании

Продовольственные банки Испании переживают кризис. Всеобщий рост цен вынуждает все большее количество людей прибегать к их услугам. В то же время этим организациям приходится обходиться меньшим количеством пожертвований и денег.

2022-11-26T17:43

2022-11-26T17:43

2022-11-26T17:43

происшествия - видео

испания

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По данным FESBAL (Испанской федерации продовольственных банков), около 1 300 000 человек получают бесплатные продукты от фудбанков. По словам вице-президента благотворительной организации ACOGEM, они ежемесячно помогают более 500 людям. И каждый день число нуждающихся возрастает на 8 – 10 человек.

испания

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2022

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Кризис продовольственных банков в Испании Продовольственные банки Испании переживают кризис. Всеобщий рост цен вынуждает все большее количество людей прибегать к их услугам. В то же время этим организациям приходится обходиться меньшим количеством пожертвований и денег. По данным FESBAL (Испанской федерации продовольственных банков), около 1 300 000 человек получают бесплатные продукты от фудбанков. По словам вице-президента благотворительной организации ACOGEM, они ежемесячно помогают более 500 людям. И каждый день число нуждающихся возрастает на 8 – 10 человек. 2022-11-26T17:43 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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