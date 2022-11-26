https://ria.ru/20221126/krizis-1834475144.html
Кризис продовольственных банков в Испании
Кризис продовольственных банков в Испании - РИА Новости, 26.11.2022
Кризис продовольственных банков в Испании
Продовольственные банки Испании переживают кризис. Всеобщий рост цен вынуждает все большее количество людей прибегать к их услугам. В то же время этим организациям приходится обходиться меньшим количеством пожертвований и денег.
2022-11-26T17:43
2022-11-26T17:43
2022-11-26T17:43
происшествия - видео
испания
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По данным FESBAL (Испанской федерации продовольственных банков), около 1 300 000 человек получают бесплатные продукты от фудбанков. По словам вице-президента благотворительной организации ACOGEM, они ежемесячно помогают более 500 людям. И каждый день число нуждающихся возрастает на 8 – 10 человек.
испания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834474980_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6f96e4c19447c4aed8afd53e9d660390.jpg
Кризис продовольственных банков в Испании
Продовольственные банки Испании переживают кризис. Всеобщий рост цен вынуждает все большее количество людей прибегать к их услугам. В то же время этим организациям приходится обходиться меньшим количеством пожертвований и денег.
По данным FESBAL (Испанской федерации продовольственных банков), около 1 300 000 человек получают бесплатные продукты от фудбанков.
По словам вице-президента благотворительной организации ACOGEM, они ежемесячно помогают более 500 людям. И каждый день число нуждающихся возрастает на 8 – 10 человек.
2022-11-26T17:43
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PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия - видео, испания, видео
Происшествия - Видео, Испания
Кризис продовольственных банков в Испании
Продовольственные банки Испании переживают кризис. Всеобщий рост цен вынуждает все большее количество людей прибегать к их услугам. В то же время этим организациям приходится обходиться меньшим количеством пожертвований и денег.
2022-11-26T17:43
true
PT1M41S
Кризис продовольственных банков в Испании
Продовольственные банки Испании переживают кризис. Всеобщий рост цен вынуждает все большее количество людей прибегать к их услугам. В то же время этим организациям приходится обходиться меньшим количеством пожертвований и денег.