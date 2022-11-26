https://ria.ru/20221126/krizis-1834425960.html

Эксперт предположил, сколько продлится экономический кризис в России

Эксперт предположил, сколько продлится экономический кризис в России - РИА Новости, 26.11.2022

Эксперт предположил, сколько продлится экономический кризис в России

Экономический кризис, который переживает в настоящее время Россия, продлится примерно полтора года, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T12:04

2022-11-26T12:04

2022-11-26T12:04

экономика

россия

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экономический кризис, который переживает в настоящее время Россия, продлится примерно полтора года, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв."По нашим оценкам, кризис, переживаемый сейчас экономикой России, продлится примерно полтора года", - сказал он.Отсчет кризису, подчеркнул эксперт, пошел со второго квартала нынешнего года."Именно тогда начался спад. Но произошел он не в одночасье. Кризисная ситуация развивалась плавно. Понимаете, нельзя "на раз-два-три" обвалить экономику такой огромной страны, как Россия, занимающей шестую часть земли", - подчеркнул он."Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и антикризисную политику, которая проводится правительством", - добавил эксперт.Сейчас, по его словам, мы переживаем пиковый период кризиса.При этом он обратил внимание на то, что, так как экономика России достаточно плавно входила в кризис, соответственно, и плавно она будет из него выходить. "Без социально-экономических катаклизмов – без резкого роста безработицы, резкого падения доходов населения", - заключил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

https://ria.ru/20221126/krizis-1834387355.html

https://ria.ru/20221118/stabilnost-1832500803.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции