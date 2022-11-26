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Эксперт предположил, сколько продлится экономический кризис в России - РИА Новости, 26.11.2022
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Эксперт предположил, сколько продлится экономический кризис в России
Эксперт предположил, сколько продлится экономический кризис в России - РИА Новости, 26.11.2022
Эксперт предположил, сколько продлится экономический кризис в России
Экономический кризис, который переживает в настоящее время Россия, продлится примерно полтора года, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T12:04
2022-11-26T12:04
экономика
россия
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экономический кризис, который переживает в настоящее время Россия, продлится примерно полтора года, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв."По нашим оценкам, кризис, переживаемый сейчас экономикой России, продлится примерно полтора года", - сказал он.Отсчет кризису, подчеркнул эксперт, пошел со второго квартала нынешнего года."Именно тогда начался спад. Но произошел он не в одночасье. Кризисная ситуация развивалась плавно. Понимаете, нельзя "на раз-два-три" обвалить экономику такой огромной страны, как Россия, занимающей шестую часть земли", - подчеркнул он."Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и антикризисную политику, которая проводится правительством", - добавил эксперт.Сейчас, по его словам, мы переживаем пиковый период кризиса.При этом он обратил внимание на то, что, так как экономика России достаточно плавно входила в кризис, соответственно, и плавно она будет из него выходить. "Без социально-экономических катаклизмов – без резкого роста безработицы, резкого падения доходов населения", - заключил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
https://ria.ru/20221126/krizis-1834387355.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
12:04 26.11.2022
 
Эксперт предположил, сколько продлится экономический кризис в России

Эксперт РАН Широв: текущий кризис в российской экономике продлится еще полтора года

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экономический кризис, который переживает в настоящее время Россия, продлится примерно полтора года, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
"По нашим оценкам, кризис, переживаемый сейчас экономикой России, продлится примерно полтора года", - сказал он.
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Отсчет кризису, подчеркнул эксперт, пошел со второго квартала нынешнего года.
"Именно тогда начался спад. Но произошел он не в одночасье. Кризисная ситуация развивалась плавно. Понимаете, нельзя "на раз-два-три" обвалить экономику такой огромной страны, как Россия, занимающей шестую часть земли", - подчеркнул он.
"Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и антикризисную политику, которая проводится правительством", - добавил эксперт.
Сейчас, по его словам, мы переживаем пиковый период кризиса.
При этом он обратил внимание на то, что, так как экономика России достаточно плавно входила в кризис, соответственно, и плавно она будет из него выходить. "Без социально-экономических катаклизмов – без резкого роста безработицы, резкого падения доходов населения", - заключил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
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