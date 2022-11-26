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"Десятки ножевых". Что устроил подросток под Ростовом - РИА Новости, 26.11.2022
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"Десятки ножевых". Что устроил подросток под Ростовом
"Десятки ножевых". Что устроил подросток под Ростовом - РИА Новости, 26.11.2022
"Десятки ножевых". Что устроил подросток под Ростовом
Двадцать раз ударил ножом и проломил голову — в Ростовской области нашли подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки-аутиста. Им оказался сверстник... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T08:00
2022-11-26T09:17
происшествия
ростовская область
усть-донецкий район
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Двадцать раз ударил ножом и проломил голову — в Ростовской области нашли подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки-аутиста. Им оказался сверстник. Местные очень тревожатся за своих детей.Невинная жертваДвадцать четвертого октября семиклассница Маша (имена всех несовершеннолетних изменены) из хутора Евсеевский отправилась в соседний Тереховский в магазин — на другой берег неширокой речки.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка купила пару буханок хлеба и вышла на улицу. Больше ее никто не видел."Мать подумала, что дочь просто загуляла, — написал позже в соцсетях житель Усть-Донецкого района Алексей. — Поэтому вечером 24 октября спокойно легла спать, а в полицию обратилась лишь на следующий день".Ребенка искали соседи, учителя, одноклассники, знакомые. Подключились казаки и волонтеры. Из Ростова-на-Дону приехала усиленная следственно-оперативная группа.Маша немного отставала в развитии, были проблемы с речью. Но училась в обычной школе.В семье тоже было неблагополучно: девочка часто жаловалась на пьяного отца."Сына, младшего брата Маши, он постоянно избивал, — рассказывает Лена, одноклассница. — В школу мальчик почему-то не ходит. Может, на домашнем обучении, не знаю".Другие хуторяне утверждают, что родители Маши вполне нормальные. Работают на шахте, на учете не состоят, о детях заботятся.Два братаУголовное дело возбудили по статье "Убийство малолетнего". Расследованием занялся отдел СКР.Спустя сутки, 26 октября, на пустыре в Тереховском обнаружили труп девочки: несколько десятков ножевых ранений, проломленный череп. Следов изнасилования не было, поэтому версию о сексуальном маньяке не рассматривали.Допросили родителей, местных жителей. Проверили всех ранее судимых.У мужчин и подростков брали слюну и сверяли с ДНК, найденной на теле и одежде убитой.Заподозрили молодого человека, скрывавшегося от призыва. Однако у него было алиби: в момент преступления он находился в другом месте.Внимание оперативников привлекли два брата, 12 и 17 лет, жившие по соседству с Машей. Младший был чуть ли не единственным ее другом: провожал после уроков, гуляли вместе. С подростками побеседовали, дом тщательно обыскали — ничего подозрительного.Вспышки агрессииЧерез несколько дней выяснилось, что незадолго до гибели Маша поссорилась с дальним родственником — 13-летним Максимом. Его задержали, в доме нашли окровавленную одежду.Анализ ДНК подтвердил его причастность к преступлению.По версии следствия, Максим заманил девочку к себе домой, убил, после чего перетащил тело на пустырь. На следующее утро как ни в чем не бывало пришел в школу."Вроде был спокойным, но иногда впадал в ярость, причем на ровном месте. Мог беспричинно устроить в драку", — говорит его одноклассница.По словам школьницы, теперь весь хутор в панике. Некоторые родители провожают детей в школу, не отпускают гулять."Максим пока дома, но я слышала, что уже в конце месяца он вернется в школу", — добавляет девочка.Следователи выясняют, был ли с ним кто-то еще. А также проверяют местные органы соцопеки — насколько тщательно те контролировали семьи как погибшей девочки, так и подозреваемого в убийстве.Поскольку уголовная ответственность наступает с 14 лет, подросток даже в случае обвинительного приговора избежит тюрьмы. Максимум, что ему грозит, — училище закрытого типа.
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происшествия, ростовская область, усть-донецкий район
Происшествия, Ростовская область, Усть-Донецкий район
08:00 26.11.2022 (обновлено: 09:17 26.11.2022)
 

"Десятки ножевых". Что устроил подросток под Ростовом

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Двадцать раз ударил ножом и проломил голову — в Ростовской области нашли подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки-аутиста. Им оказался сверстник. Местные очень тревожатся за своих детей.

Невинная жертва

Двадцать четвертого октября семиклассница Маша (имена всех несовершеннолетних изменены) из хутора Евсеевский отправилась в соседний Тереховский в магазин — на другой берег неширокой речки.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка купила пару буханок хлеба и вышла на улицу. Больше ее никто не видел.
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"Мать подумала, что дочь просто загуляла, — написал позже в соцсетях житель Усть-Донецкого района Алексей. — Поэтому вечером 24 октября спокойно легла спать, а в полицию обратилась лишь на следующий день".
Ребенка искали соседи, учителя, одноклассники, знакомые. Подключились казаки и волонтеры. Из Ростова-на-Дону приехала усиленная следственно-оперативная группа.
Маша немного отставала в развитии, были проблемы с речью. Но училась в обычной школе.
В семье тоже было неблагополучно: девочка часто жаловалась на пьяного отца.
"Сына, младшего брата Маши, он постоянно избивал, — рассказывает Лена, одноклассница. — В школу мальчик почему-то не ходит. Может, на домашнем обучении, не знаю".
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Другие хуторяне утверждают, что родители Маши вполне нормальные. Работают на шахте, на учете не состоят, о детях заботятся.

Два брата

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство малолетнего". Расследованием занялся отдел СКР.
Спустя сутки, 26 октября, на пустыре в Тереховском обнаружили труп девочки: несколько десятков ножевых ранений, проломленный череп. Следов изнасилования не было, поэтому версию о сексуальном маньяке не рассматривали.
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской областиМесто убийства девочки
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© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области
Место убийства девочки
Допросили родителей, местных жителей. Проверили всех ранее судимых.
У мужчин и подростков брали слюну и сверяли с ДНК, найденной на теле и одежде убитой.
Заподозрили молодого человека, скрывавшегося от призыва. Однако у него было алиби: в момент преступления он находился в другом месте.
Внимание оперативников привлекли два брата, 12 и 17 лет, жившие по соседству с Машей. Младший был чуть ли не единственным ее другом: провожал после уроков, гуляли вместе. С подростками побеседовали, дом тщательно обыскали — ничего подозрительного.
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Вспышки агрессии

Через несколько дней выяснилось, что незадолго до гибели Маша поссорилась с дальним родственником — 13-летним Максимом. Его задержали, в доме нашли окровавленную одежду.
Анализ ДНК подтвердил его причастность к преступлению.
По версии следствия, Максим заманил девочку к себе домой, убил, после чего перетащил тело на пустырь. На следующее утро как ни в чем не бывало пришел в школу.
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"Вроде был спокойным, но иногда впадал в ярость, причем на ровном месте. Мог беспричинно устроить в драку", — говорит его одноклассница.
По словам школьницы, теперь весь хутор в панике. Некоторые родители провожают детей в школу, не отпускают гулять.
"Максим пока дома, но я слышала, что уже в конце месяца он вернется в школу", — добавляет девочка.
Следователи выясняют, был ли с ним кто-то еще. А также проверяют местные органы соцопеки — насколько тщательно те контролировали семьи как погибшей девочки, так и подозреваемого в убийстве.
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Поскольку уголовная ответственность наступает с 14 лет, подросток даже в случае обвинительного приговора избежит тюрьмы. Максимум, что ему грозит, — училище закрытого типа.
 
ПроисшествияРостовская областьУсть-Донецкий район
 
 
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