15:21 26.11.2022 (обновлено: 20:49 26.11.2022)
Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью
Глава войск РХБЗ ВС России Кириллов: США создали вариант коронавируса с 80% смертностью
© AP Photo / Charles KrupaАспирант в области биомедицинской инженерии в новой испытательной лаборатории COVID-19 в Бостонском университете
© AP Photo / Charles Krupa
Аспирант в области биомедицинской инженерии в новой испытательной лаборатории COVID-19 в Бостонском университете. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80 процентов животных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов в Telegram-канале Министерства обороны России.
"В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80 процентов заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", — заявил он.
По его словам, защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.
Проведение такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, добавил Кириллов.
"Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности", — уточнил генерал.
Он также напомнил, что Пентагон обладает системой, позволяющей в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру.
Она также дает возможность получать доступ к результатам экспериментов, "неоднозначных с этической и правовой точки зрения". Создание нового штамма коронавируса Кириллов отнес к их числу.
Ранее в субботу глава войск РХБЗ сообщил, что Украина под контролем Пентагона проводила или продолжает проводить испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих и душевнобольных. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, парламентская комиссия по изучению деятельности биолабораторий США на Украине проанализирует эту информацию.