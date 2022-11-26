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Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью - РИА Новости, 26.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html
Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью
Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью - РИА Новости, 26.11.2022
Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью
В США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80 процентов животных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:21
2022-11-26T20:49
распространение коронавируса
в мире
войска рхбз
сша
вооруженные силы рф
коронавирус covid-19
игорь кириллов
бостонский университет
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80 процентов животных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов в Telegram-канале Министерства обороны России."В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80 процентов заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", — заявил он.По его словам, защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.Проведение такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, добавил Кириллов."Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности", — уточнил генерал.Он также напомнил, что Пентагон обладает системой, позволяющей в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру.Она также дает возможность получать доступ к результатам экспериментов, "неоднозначных с этической и правовой точки зрения". Создание нового штамма коронавируса Кириллов отнес к их числу.Ранее в субботу глава войск РХБЗ сообщил, что Украина под контролем Пентагона проводила или продолжает проводить испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих и душевнобольных. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, парламентская комиссия по изучению деятельности биолабораторий США на Украине проанализирует эту информацию.
https://ria.ru/20221126/amerika-1834455108.html
https://ria.ru/20220414/biologicheskoe_oruzhie-1783556585.html
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в мире, войска рхбз, сша, вооруженные силы рф, коронавирус covid-19, игорь кириллов, бостонский университет, россия, министерство обороны сша, украина
Распространение коронавируса, В мире, Войска РХБЗ, США, Вооруженные силы РФ, Коронавирус COVID-19, Игорь Кириллов, Бостонский университет, Россия, Министерство обороны США, Украина
15:21 26.11.2022 (обновлено: 20:49 26.11.2022)
 
Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью

Глава войск РХБЗ ВС России Кириллов: США создали вариант коронавируса с 80% смертностью

© AP Photo / Charles KrupaАспирант в области биомедицинской инженерии в новой испытательной лаборатории COVID-19 в Бостонском университете
Аспирант в области биомедицинской инженерии в новой испытательной лаборатории COVID-19 в Бостонском университете - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Charles Krupa
Аспирант в области биомедицинской инженерии в новой испытательной лаборатории COVID-19 в Бостонском университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80 процентов животных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов в Telegram-канале Министерства обороны России.
"В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80 процентов заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", — заявил он.
По его словам, защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.
Проведение такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, добавил Кириллов.
"Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности", — уточнил генерал.
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В Минобороны рассказали об американском проекте по созданию биооружия
Он также напомнил, что Пентагон обладает системой, позволяющей в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру.
Она также дает возможность получать доступ к результатам экспериментов, "неоднозначных с этической и правовой точки зрения". Создание нового штамма коронавируса Кириллов отнес к их числу.
Ранее в субботу глава войск РХБЗ сообщил, что Украина под контролем Пентагона проводила или продолжает проводить испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих и душевнобольных. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, парламентская комиссия по изучению деятельности биолабораторий США на Украине проанализирует эту информацию.
Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 17:13Инфографика
Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
 
Распространение коронавирусаВ миреВойска РХБЗСШАВооруженные силы РФКоронавирус COVID-19Игорь КирилловБостонский университетРоссияМинистерство обороны СШАУкраина
 
 
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