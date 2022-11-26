https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html

Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью

Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью - РИА Новости, 26.11.2022

Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью

В США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80 процентов животных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:21

2022-11-26T15:21

2022-11-26T20:49

распространение коронавируса

в мире

войска рхбз

сша

вооруженные силы рф

коронавирус covid-19

игорь кириллов

бостонский университет

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80 процентов животных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов в Telegram-канале Министерства обороны России."В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80 процентов заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", — заявил он.По его словам, защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.Проведение такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, добавил Кириллов."Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности", — уточнил генерал.Он также напомнил, что Пентагон обладает системой, позволяющей в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру.Она также дает возможность получать доступ к результатам экспериментов, "неоднозначных с этической и правовой точки зрения". Создание нового штамма коронавируса Кириллов отнес к их числу.Ранее в субботу глава войск РХБЗ сообщил, что Украина под контролем Пентагона проводила или продолжает проводить испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих и душевнобольных. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, парламентская комиссия по изучению деятельности биолабораторий США на Украине проанализирует эту информацию.

https://ria.ru/20221126/amerika-1834455108.html

https://ria.ru/20220414/biologicheskoe_oruzhie-1783556585.html

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Ольга Фомченкова

в мире, войска рхбз, сша, вооруженные силы рф, коронавирус covid-19, игорь кириллов, бостонский университет, россия, министерство обороны сша, украина