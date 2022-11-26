Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки госпитализировали 236 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834422261.html
В Москве за сутки госпитализировали 236 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 236 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 236 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 1212 случаев COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:35
2022-11-26T11:35
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1212 случаев COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1212, госпитализированы - 236 человек, выздоровели - 847 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 252 652 случая коронавируса, выздоровели 3 060 496 человек, умерли 46 930 человек.
https://ria.ru/20221124/puteshestviya-1833874391.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:35 26.11.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 236 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявили 1212 случаев COVID-19, умерли 13 человек

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1212 случаев COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1212, госпитализированы - 236 человек, выздоровели - 847 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 252 652 случая коронавируса, выздоровели 3 060 496 человек, умерли 46 930 человек.
Туристы в масках на одной из улиц Милана - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 14:13Туризм
В ООН оценили восстановление туризма после пандемии
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала