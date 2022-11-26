https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834422261.html
В Москве за сутки госпитализировали 236 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 236 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 236 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 1212 случаев COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:35
2022-11-26T11:35
2022-11-26T11:35
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1212 случаев COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1212, госпитализированы - 236 человек, выздоровели - 847 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 252 652 случая коронавируса, выздоровели 3 060 496 человек, умерли 46 930 человек.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 236 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявили 1212 случаев COVID-19, умерли 13 человек