https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834420949.html
В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 1321 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 5088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:19
2022-11-26T11:19
2022-11-26T11:19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1321 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 5088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 321 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3% ... Выздоровело за сутки 5 088 человек, или на 4,7% меньше в сравнении с 25 ноября 2022 года", - говорится в сообщении."Выявлено 6088 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 53 человека", - сообщили в штабе.Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 6088 новых случаев COVID-19, умерли 53 человека