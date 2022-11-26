https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834420949.html

В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 1321 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 5088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T11:19

2022-11-26T11:19

2022-11-26T11:19

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1321 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 5088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 321 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3% ... Выздоровело за сутки 5 088 человек, или на 4,7% меньше в сравнении с 25 ноября 2022 года", - говорится в сообщении."Выявлено 6088 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 53 человека", - сообщили в штабе.Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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