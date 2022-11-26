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В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834420949.html
В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 1321 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 5088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:19
2022-11-26T11:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1321 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 5088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 321 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3% ... Выздоровело за сутки 5 088 человек, или на 4,7% меньше в сравнении с 25 ноября 2022 года", - говорится в сообщении."Выявлено 6088 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 53 человека", - сообщили в штабе.Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:19 26.11.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1321 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 6088 новых случаев COVID-19, умерли 53 человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи
Сотрудник скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1321 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 5088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 26 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 321 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3% ... Выздоровело за сутки 5 088 человек, или на 4,7% меньше в сравнении с 25 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
"Выявлено 6088 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 53 человека", - сообщили в штабе.
Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны.
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2 ноября, 08:00Наука
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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