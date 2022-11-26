https://ria.ru/20221126/kontsert-1834461532.html

В Москве прошел киноконцерт "Конек-горбунок" для детей из Донбасса

В Москве прошел киноконцерт "Конек-горбунок" для детей из Донбасса - РИА Новости, 26.11.2022

В Москве прошел киноконцерт "Конек-горбунок" для детей из Донбасса

Киноконцерт "Конек-горбунок", организованный для детей из Донбасса, прошел в субботу в Центральном доме кино в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:21

2022-11-26T16:21

2022-11-26T16:21

россия

москва

донбасс

ольга макеева

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Киноконцерт "Конек-горбунок", организованный для детей из Донбасса, прошел в субботу в Центральном доме кино в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня здесь собрались ребята из Донецкой, Луганской народных республик, освобожденных территорий, проживающие в Москве и Московской области. Сегодняшнее событие - это один из шагов всероссийского марша, который сегодня демонстрирует вся Россия, оказываю помощь Донбассу и его людям. Уверена, что этот марш поддержки обязательно перейдет в марш победы", - сказала журналистам глава представительства ДНР в России Ольга Макеева, которая посетила мероприятие.Организатором события выступает Союз кинематографистов России, соорганизатором - представительство Донецкой Народной Республики в РФ.Художественный руководитель киноконцерта - заслуженный артист России Александр Машкович, главный дирижер - заслуженный артист России Андрей Шлячков. Сказку читал заслуженный артист России Тимофей Федоров.

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россия

москва

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, донбасс, ольга макеева