Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошел киноконцерт "Конек-горбунок" для детей из Донбасса - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/kontsert-1834461532.html
В Москве прошел киноконцерт "Конек-горбунок" для детей из Донбасса
В Москве прошел киноконцерт "Конек-горбунок" для детей из Донбасса - РИА Новости, 26.11.2022
В Москве прошел киноконцерт "Конек-горбунок" для детей из Донбасса
Киноконцерт "Конек-горбунок", организованный для детей из Донбасса, прошел в субботу в Центральном доме кино в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:21
2022-11-26T16:21
россия
москва
донбасс
ольга макеева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834460393_0:608:2560:2048_1920x0_80_0_0_a5faf84ea0b91f056b1e18936c58e889.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Киноконцерт "Конек-горбунок", организованный для детей из Донбасса, прошел в субботу в Центральном доме кино в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня здесь собрались ребята из Донецкой, Луганской народных республик, освобожденных территорий, проживающие в Москве и Московской области. Сегодняшнее событие - это один из шагов всероссийского марша, который сегодня демонстрирует вся Россия, оказываю помощь Донбассу и его людям. Уверена, что этот марш поддержки обязательно перейдет в марш победы", - сказала журналистам глава представительства ДНР в России Ольга Макеева, которая посетила мероприятие.Организатором события выступает Союз кинематографистов России, соорганизатором - представительство Донецкой Народной Республики в РФ.Художественный руководитель киноконцерта - заслуженный артист России Александр Машкович, главный дирижер - заслуженный артист России Андрей Шлячков. Сказку читал заслуженный артист России Тимофей Федоров.
https://ria.ru/20221126/gumpomosch-1834456142.html
россия
москва
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834460393_0:128:2560:2048_1920x0_80_0_0_e234aec5ce030449694139976c20c654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, донбасс, ольга макеева
Россия, Москва, Донбасс, Ольга Макеева
16:21 26.11.2022
 
В Москве прошел киноконцерт "Конек-горбунок" для детей из Донбасса

В Центральном доме кино в Москве прошел киноконцерт "Конек-горбунок" для детей из Донбасса

CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Центральный Дом кинематографистов
Центральный Дом кинематографистов - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov /
Центральный Дом кинематографистов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Киноконцерт "Конек-горбунок", организованный для детей из Донбасса, прошел в субботу в Центральном доме кино в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня здесь собрались ребята из Донецкой, Луганской народных республик, освобожденных территорий, проживающие в Москве и Московской области. Сегодняшнее событие - это один из шагов всероссийского марша, который сегодня демонстрирует вся Россия, оказываю помощь Донбассу и его людям. Уверена, что этот марш поддержки обязательно перейдет в марш победы", - сказала журналистам глава представительства ДНР в России Ольга Макеева, которая посетила мероприятие.
Организатором события выступает Союз кинематографистов России, соорганизатором - представительство Донецкой Народной Республики в РФ.
Художественный руководитель киноконцерта - заслуженный артист России Александр Машкович, главный дирижер - заслуженный артист России Андрей Шлячков. Сказку читал заслуженный артист России Тимофей Федоров.
Накануне дня матери малоимущим семьям Донецка вручили гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 15:49Специальная военная операция на Украине
СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке
 
РоссияМоскваДонбассОльга Макеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала