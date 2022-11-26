https://ria.ru/20221126/konflikt-1834397796.html
Британцы потребовали наказать союзника по НАТО
Британцы потребовали наказать союзника по НАТО - РИА Новости, 26.11.2022
Британцы потребовали наказать союзника по НАТО
Читатели Daily Mail отреагировали на сообщения о дипломатическом конфликте между Великобританией и Бельгией из-за пресса для ядерных боеголовок. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T06:32
2022-11-26T06:32
2022-11-26T14:59
в мире
бельгия
великобритания
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577959790_0:0:3330:1874_1920x0_80_0_0_5760059357bda583e177ff02d946c647.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на сообщения о дипломатическом конфликте между Великобританией и Бельгией из-за пресса для ядерных боеголовок.Как писала газета Times, у Лондона и Брюсселя возникли торгово-дипломатические разногласия после того, как бельгийское правительство отказалось передать союзнику по НАТО критически важное оборудование для сил ядерного сдерживания. Великобритания, со своей стороны, пригрозила отменить 600-миллионный заказ на поставку пулеметов от бельгийской компании FN Herstal, из-за чего конфликт еще больше обострился.Публикация вызвала активный отклик читателей."Просто выгоните бельгийцев из Великобритании! И не давайте их кораблям использовать воды Ла-Манша!" — потребовал Joho v."Ну, тогда они уже не союзники. Так что отменяйте сделку по оружию", — предложил Mindthe_gap."Бельгия отказывалась поставлять нам боеприпасы во время Фолклендской войны. Очевидно, что Бельгия не является надежным союзником", — считает Net2763."С такими союзниками, как Бельгия, и враги не нужны", — заметил Anthony 63."Может быть, бельгийцам следует вспомнить, кто дважды освобождал их страну, когда их дружелюбные коллеги из ЕС решили ее захватить. У них в сердцах вечная неблагодарность, как и у французов", — напомнил RagingCalm."Пора понять, кто настоящие союзники", — призвал ajblack."Провел 22 года в Королевском флоте и работал со многими европейскими военными, могу сказать по реальному опыту, что НАТО на самом деле состоит только из нас и янки. Мы не должны тратить деньги налогоплательщиков на защиту и безопасность второсортного континентального евромусора", — заявил Kernow matelot 1497."Как получилось, что Великобритания отстала от Бельгии в области ядерных технологий? Британия была одной из первых стран, проводивших передовые исследования в области ядерных технологий", — задался вопросом SavNeg."Итак, нам нужны "критические ядерные технологии" из маленькой Бельгии, в какое посмешище мы превращаемся", — заключил rainsnowandfog.По информации Times, Великобритании требовался специализированный изостатический пресс высокого давления, применяемый в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Такие прессы производит американо-бельгийская компания EPSI в Антверпене. По словам источника издания в бельгийском правительстве, это производство не имеет аналогов в мире.После Brexit Лондону была нужна лицензия на экспорт, но это рассматривалось как формальность. Однако заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, член партии зеленых и активный противник ядерного оружия, заблокировал сделку.
https://ria.ru/20221124/nato-1834036543.html
https://ria.ru/20221122/prichina-1833216016.html
https://ria.ru/20221122/ssora-1833233771.html
бельгия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577959790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab737dc202b25d45dc7278e0dcd9255d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, великобритания, нато, евросоюз
В мире, Бельгия, Великобритания, НАТО, Евросоюз
06:32 26.11.2022 (обновлено: 14:59 26.11.2022)
Британцы потребовали наказать союзника по НАТО
Читателей The Daily Mail возмутил отказ Бельгии передать Лондону пресс для боеголовок
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Читатели Daily Mail отреагировали
на сообщения о дипломатическом конфликте между Великобританией и Бельгией из-за пресса для ядерных боеголовок.
Как писала газета Times, у Лондона и Брюсселя возникли торгово-дипломатические разногласия после того, как бельгийское правительство отказалось передать союзнику по НАТО
критически важное оборудование для сил ядерного сдерживания. Великобритания, со своей стороны, пригрозила отменить 600-миллионный заказ на поставку пулеметов от бельгийской компании FN Herstal, из-за чего конфликт еще больше обострился.
Публикация вызвала активный отклик читателей.
"Просто выгоните бельгийцев из Великобритании! И не давайте их кораблям использовать воды Ла-Манша
!" — потребовал Joho v.
"Ну, тогда они уже не союзники. Так что отменяйте сделку по оружию", — предложил Mindthe_gap.
"Бельгия отказывалась поставлять нам боеприпасы во время Фолклендской войны. Очевидно, что Бельгия не является надежным союзником", — считает Net2763.
"С такими союзниками, как Бельгия, и враги не нужны", — заметил Anthony 63.
"Может быть, бельгийцам следует вспомнить, кто дважды освобождал их страну, когда их дружелюбные коллеги из ЕС
решили ее захватить. У них в сердцах вечная неблагодарность, как и у французов", — напомнил RagingCalm.
"Пора понять, кто настоящие союзники", — призвал ajblack.
"Провел 22 года в Королевском флоте и работал со многими европейскими военными, могу сказать по реальному опыту, что НАТО на самом деле состоит только из нас и янки. Мы не должны тратить деньги налогоплательщиков на защиту и безопасность второсортного континентального евромусора", — заявил Kernow matelot 1497.
"Как получилось, что Великобритания отстала от Бельгии в области ядерных технологий? Британия была одной из первых стран, проводивших передовые исследования в области ядерных технологий", — задался вопросом SavNeg.
"Итак, нам нужны "критические ядерные технологии" из маленькой Бельгии, в какое посмешище мы превращаемся", — заключил rainsnowandfog.
По информации Times, Великобритании требовался специализированный изостатический пресс высокого давления, применяемый в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Такие прессы производит американо-бельгийская компания EPSI в Антверпене. По словам источника издания в бельгийском правительстве, это производство не имеет аналогов в мире.
После Brexit Лондону была нужна лицензия на экспорт, но это рассматривалось как формальность. Однако заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, член партии зеленых и активный противник ядерного оружия, заблокировал сделку.