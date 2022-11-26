https://ria.ru/20221126/kolesa-1834464200.html

У самолета Ан-24 рейса Охотск — Хабаровск лопнули колеса шасси

У самолета Ан-24 рейса Охотск — Хабаровск лопнули колеса шасси - РИА Новости, 27.11.2022

У самолета Ан-24 рейса Охотск — Хабаровск лопнули колеса шасси

Самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс Охотск — Хабаровск, совершил экстренное торможение, из-за чего лопнули колеса шасси, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-26T16:35

2022-11-26T16:35

2022-11-27T00:00

происшествия

авто

охотск

ан-24

дальневосточная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс Охотск — Хабаровск, совершил экстренное торможение, из-за чего лопнули колеса шасси, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."Двадцать шестого ноября в аэропорту Охотск повреждены шасси воздушного судна Ан-24, выполнявшего чартерный рейс Охотск — Хабаровск. По предварительным данным, при движении самолета по взлетно-посадочной полосе командиром воздушного судна применено экстренное торможение в связи с угрозой столкновения с грузовым автомобилем, который был замечен на границе взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, на борту находились пять членов экипажа и 32 коммерческих работника. Столкновение самолета и автомобиля не допущено, пострадавших нет. Пассажиры вернулись в общежитие. В результате экстренного торможения у самолета лопнули колеса шасси.

https://ria.ru/20221124/reys-1833824387.html

охотск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, охотск, ан-24, дальневосточная транспортная прокуратура