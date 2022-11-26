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У самолета Ан-24 рейса Охотск — Хабаровск лопнули колеса шасси - РИА Новости, 27.11.2022
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У самолета Ан-24 рейса Охотск — Хабаровск лопнули колеса шасси
У самолета Ан-24 рейса Охотск — Хабаровск лопнули колеса шасси - РИА Новости, 27.11.2022
У самолета Ан-24 рейса Охотск — Хабаровск лопнули колеса шасси
Самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс Охотск — Хабаровск, совершил экстренное торможение, из-за чего лопнули колеса шасси, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-26T16:35
2022-11-27T00:00
происшествия
авто
охотск
ан-24
дальневосточная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс Охотск — Хабаровск, совершил экстренное торможение, из-за чего лопнули колеса шасси, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."Двадцать шестого ноября в аэропорту Охотск повреждены шасси воздушного судна Ан-24, выполнявшего чартерный рейс Охотск — Хабаровск. По предварительным данным, при движении самолета по взлетно-посадочной полосе командиром воздушного судна применено экстренное торможение в связи с угрозой столкновения с грузовым автомобилем, который был замечен на границе взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, на борту находились пять членов экипажа и 32 коммерческих работника. Столкновение самолета и автомобиля не допущено, пострадавших нет. Пассажиры вернулись в общежитие. В результате экстренного торможения у самолета лопнули колеса шасси.
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происшествия, авто, охотск, ан-24, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Авто, Охотск, Ан-24, Дальневосточная транспортная прокуратура
16:35 26.11.2022 (обновлено: 00:00 27.11.2022)
 
У самолета Ан-24 рейса Охотск — Хабаровск лопнули колеса шасси

У самолета Ан-24 рейса Охотск-Хабаровск из-за экстренного торможения лопнули колеса шасси

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураПовреждение шасси самолета в аэропорту Охотск
Повреждение шасси самолета в аэропорту Охотск - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Повреждение шасси самолета в аэропорту Охотск
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс Охотск — Хабаровск, совершил экстренное торможение, из-за чего лопнули колеса шасси, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Двадцать шестого ноября в аэропорту Охотск повреждены шасси воздушного судна Ан-24, выполнявшего чартерный рейс Охотск — Хабаровск. По предварительным данным, при движении самолета по взлетно-посадочной полосе командиром воздушного судна применено экстренное торможение в связи с угрозой столкновения с грузовым автомобилем, который был замечен на границе взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как уточняется, на борту находились пять членов экипажа и 32 коммерческих работника. Столкновение самолета и автомобиля не допущено, пострадавших нет. Пассажиры вернулись в общежитие. В результате экстренного торможения у самолета лопнули колеса шасси.
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ПроисшествияАвтоОхотскАн-24Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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