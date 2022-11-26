https://ria.ru/20221126/kiev-1834503839.html

В Киеве ввели экстренные графики отключения электричества

В Киеве ввели экстренные графики отключения электричества - РИА Новости, 26.11.2022

В Киеве ввели экстренные графики отключения электричества

Экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T22:01

2022-11-26T22:01

2022-11-26T22:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять часов подряд, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети".Днем ранее генеральный директор украинского компании Александр Фоменко сообщил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%."В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Теперь ДТЭК по очереди будет отключать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов", - говорится в сообщении компании в соцсетях.В компании отметили, что сейчас стабилизационные графики не действуют, поскольку ситуация в энергосистеме остается сложной.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834437460.html

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824249095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, денис шмыгаль, киев, украина, россия, дтэк