В Киеве ввели экстренные графики отключения электричества
Энергохолдинг ДТЭК: отключения света в Киеве составят не более пяти часов подряд
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять часов подряд, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети".
Днем ранее генеральный директор украинского компании Александр Фоменко сообщил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%.
"В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Теперь ДТЭК по очереди будет отключать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов", - говорится в сообщении компании в соцсетях.
В компании отметили, что сейчас стабилизационные графики не действуют, поскольку ситуация в энергосистеме остается сложной.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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