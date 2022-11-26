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В Киеве ввели экстренные графики отключения электричества - РИА Новости, 26.11.2022
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https://ria.ru/20221126/kiev-1834503839.html
В Киеве ввели экстренные графики отключения электричества
В Киеве ввели экстренные графики отключения электричества - РИА Новости, 26.11.2022
В Киеве ввели экстренные графики отключения электричества
Экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T22:01
2022-11-26T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
киев
украина
россия
дтэк
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять часов подряд, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети".Днем ранее генеральный директор украинского компании Александр Фоменко сообщил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%."В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Теперь ДТЭК по очереди будет отключать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов", - говорится в сообщении компании в соцсетях.В компании отметили, что сейчас стабилизационные графики не действуют, поскольку ситуация в энергосистеме остается сложной.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221126/ukraina-1834437460.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, киев, украина, россия, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Киев, Украина, Россия, ДТЭК
22:01 26.11.2022
 
В Киеве ввели экстренные графики отключения электричества

Энергохолдинг ДТЭК: отключения света в Киеве составят не более пяти часов подряд

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять часов подряд, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети".
Днем ранее генеральный директор украинского компании Александр Фоменко сообщил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%.
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"В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Теперь ДТЭК по очереди будет отключать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов", - говорится в сообщении компании в соцсетях.
В компании отметили, что сейчас стабилизационные графики не действуют, поскольку ситуация в энергосистеме остается сложной.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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