Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сообщил о прибытии в Киев премьера Бельгии - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/kiev-1834438238.html
Зеленский сообщил о прибытии в Киев премьера Бельгии
Зеленский сообщил о прибытии в Киев премьера Бельгии - РИА Новости, 26.11.2022
Зеленский сообщил о прибытии в Киев премьера Бельгии
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо прибыл с визитом в Киев, сообщил Владимир Зеленский. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:50
2022-11-26T13:50
в мире
украина
бельгия
нато
евросоюз
александр де кроо
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833858731_0:6:1042:593_1920x0_80_0_0_eb7a7850b305f9a99649bba8e1bea76e.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо прибыл с визитом в Киев, сообщил Владимир Зеленский."Приветствую премьер-министра Бельгии Александра де Кроо на Украине! Начинаем переговоры. Я уверен, что они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского, где опубликована видеозапись встречи.Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что совет министров Бельгии утвердил в пятницу новые поставки для украинских вооруженных сил, которые включают десять беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium, а также две мобильные лаборатории. Бельгия, как и другие страны ЕС и НАТО, поддержала безвозмездные поставки вооружения на Украину. Ранее сообщалось, что военные поставки Бельгии на Украину обошлись стране в 76 миллионов евро.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221126/ukraina-1834421265.html
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833858731_67:0:994:695_1920x0_80_0_0_7f055201a5e502654a1ae3b3070216f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бельгия, нато, евросоюз, александр де кроо, владимир зеленский
В мире, Украина, Бельгия, НАТО, Евросоюз, Александр де Кроо, Владимир Зеленский
13:50 26.11.2022
 
Зеленский сообщил о прибытии в Киев премьера Бельгии

Зеленский сообщил, что в Киев с визитом прибыл премьер Бельгии Александр де Кроо

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо прибыл с визитом в Киев, сообщил Владимир Зеленский.
"Приветствую премьер-министра Бельгии Александра де Кроо на Украине! Начинаем переговоры. Я уверен, что они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского, где опубликована видеозапись встречи.
Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что совет министров Бельгии утвердил в пятницу новые поставки для украинских вооруженных сил, которые включают десять беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium, а также две мобильные лаборатории. Бельгия, как и другие страны ЕС и НАТО, поддержала безвозмездные поставки вооружения на Украину. Ранее сообщалось, что военные поставки Бельгии на Украину обошлись стране в 76 миллионов евро.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 11:21
В Британии раскрыли планы Зеленского на Украину
 
В миреУкраинаБельгияНАТОЕвросоюзАлександр де КрооВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала