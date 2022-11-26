https://ria.ru/20221126/kiev-1834438238.html

Зеленский сообщил о прибытии в Киев премьера Бельгии

Зеленский сообщил о прибытии в Киев премьера Бельгии - РИА Новости, 26.11.2022

Зеленский сообщил о прибытии в Киев премьера Бельгии

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо прибыл с визитом в Киев, сообщил Владимир Зеленский. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T13:50

2022-11-26T13:50

2022-11-26T13:50

в мире

украина

бельгия

нато

евросоюз

александр де кроо

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо прибыл с визитом в Киев, сообщил Владимир Зеленский."Приветствую премьер-министра Бельгии Александра де Кроо на Украине! Начинаем переговоры. Я уверен, что они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского, где опубликована видеозапись встречи.Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что совет министров Бельгии утвердил в пятницу новые поставки для украинских вооруженных сил, которые включают десять беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium, а также две мобильные лаборатории. Бельгия, как и другие страны ЕС и НАТО, поддержала безвозмездные поставки вооружения на Украину. Ранее сообщалось, что военные поставки Бельгии на Украину обошлись стране в 76 миллионов евро.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834421265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, бельгия, нато, евросоюз, александр де кроо, владимир зеленский