https://ria.ru/20221126/kbto-1834450379.html

Россия на конференции по КБТО вернется к вопросу биопрограмм США

Россия на конференции по КБТО вернется к вопросу биопрограмм США - РИА Новости, 26.11.2022

Россия на конференции по КБТО вернется к вопросу биопрограмм США

Россия намерена на предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:18

2022-11-26T15:18

2022-11-26T15:22

россия

сша

игорь кириллов

министерство обороны сша

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия намерена на предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) вернуться к обсуждению вопроса о реальных целях исследовательских биологических программ, реализуемых Пентагоном, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Российская Федерация неоднократно указывала на признаки реализации США и их союзниками "программ двойного назначения" вне национальной территории, в том числе в рамках функционирования подконтрольных им биолабораторий и так называемых лабораторий "совместного пользования", которые получают финансирование от военных ведомств этих государств или аффилированных с ними организаций", - сказал Кириллов на брифинге."Вопросы о реальных целях исследовательских программ, реализуемых Пентагоном, неоднократно поднимались на различных международных площадках, однако до сих пор остаются без ответа. Мы намерены вернуться к их обсуждению в ходе предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников КБТО", - добавил генерал.

https://ria.ru/20221124/kbto-1833882019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, сша, игорь кириллов, министерство обороны сша