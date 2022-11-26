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Россия на конференции по КБТО вернется к вопросу биопрограмм США - РИА Новости, 26.11.2022
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Россия на конференции по КБТО вернется к вопросу биопрограмм США
Россия на конференции по КБТО вернется к вопросу биопрограмм США - РИА Новости, 26.11.2022
Россия на конференции по КБТО вернется к вопросу биопрограмм США
Россия намерена на предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:18
2022-11-26T15:22
россия
сша
игорь кириллов
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия намерена на предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) вернуться к обсуждению вопроса о реальных целях исследовательских биологических программ, реализуемых Пентагоном, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Российская Федерация неоднократно указывала на признаки реализации США и их союзниками "программ двойного назначения" вне национальной территории, в том числе в рамках функционирования подконтрольных им биолабораторий и так называемых лабораторий "совместного пользования", которые получают финансирование от военных ведомств этих государств или аффилированных с ними организаций", - сказал Кириллов на брифинге."Вопросы о реальных целях исследовательских программ, реализуемых Пентагоном, неоднократно поднимались на различных международных площадках, однако до сих пор остаются без ответа. Мы намерены вернуться к их обсуждению в ходе предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников КБТО", - добавил генерал.
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россия, сша, игорь кириллов, министерство обороны сша
Россия, США, Игорь Кириллов, Министерство обороны США
15:18 26.11.2022 (обновлено: 15:22 26.11.2022)
 
Россия на конференции по КБТО вернется к вопросу биопрограмм США

В Минобороны заявили, что на конференции по КБТО Россия вернется к вопросу биопрограмм США

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лабораторные исследования. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия намерена на предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) вернуться к обсуждению вопроса о реальных целях исследовательских биологических программ, реализуемых Пентагоном, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Российская Федерация неоднократно указывала на признаки реализации США и их союзниками "программ двойного назначения" вне национальной территории, в том числе в рамках функционирования подконтрольных им биолабораторий и так называемых лабораторий "совместного пользования", которые получают финансирование от военных ведомств этих государств или аффилированных с ними организаций", - сказал Кириллов на брифинге.
"Вопросы о реальных целях исследовательских программ, реализуемых Пентагоном, неоднократно поднимались на различных международных площадках, однако до сих пор остаются без ответа. Мы намерены вернуться к их обсуждению в ходе предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников КБТО", - добавил генерал.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 11:51
Россия предложила расширить отчетность по КБТО
 
РоссияСШАИгорь КирилловМинистерство обороны США
 
 
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