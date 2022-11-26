https://ria.ru/20221126/kalinichenko-1834466786.html
Умер советский следователь Владимир Калиниченко
Умер советский следователь Владимир Калиниченко - РИА Новости, 26.11.2022
Умер советский следователь Владимир Калиниченко
Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко умер за неделю до 75-летия, сообщил в Telegram-канале глава комитета... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:51
2022-11-26T16:51
2022-11-26T19:32
общество
ссср
александр хинштейн
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко умер за неделю до 75-летия, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Калиниченко получил широкую известность, расследуя громкие коррупционные дела. Он раскрыл "убийство на Ждановской", которое привело к массовым чисткам в МВД в начале 1980-х. О своей работе следователь написал несколько книг.
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общество, ссср, александр хинштейн
Общество, СССР, Александр Хинштейн
16:51 26.11.2022 (обновлено: 19:32 26.11.2022)
Умер советский следователь Владимир Калиниченко
Советский следователь Владимир Калиниченко умер на 75-м году жизни