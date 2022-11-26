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Умер советский следователь Владимир Калиниченко - РИА Новости, 26.11.2022
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Умер советский следователь Владимир Калиниченко
Умер советский следователь Владимир Калиниченко - РИА Новости, 26.11.2022
Умер советский следователь Владимир Калиниченко
Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко умер за неделю до 75-летия, сообщил в Telegram-канале глава комитета... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:51
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общество
ссср
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко умер за неделю до 75-летия, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Калиниченко получил широкую известность, расследуя громкие коррупционные дела. Он раскрыл "убийство на Ждановской", которое привело к массовым чисткам в МВД в начале 1980-х. О своей работе следователь написал несколько книг.
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общество, ссср, александр хинштейн
Общество, СССР, Александр Хинштейн
16:51 26.11.2022 (обновлено: 19:32 26.11.2022)
 
Умер советский следователь Владимир Калиниченко

Советский следователь Владимир Калиниченко умер на 75-м году жизни

© Следственный комитет Российской ФедерацииСтарший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко
Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко
© Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко умер за неделю до 75-летия, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и "штучный" человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь", — написал депутат.

Калиниченко получил широкую известность, расследуя громкие коррупционные дела. Он раскрыл "убийство на Ждановской", которое привело к массовым чисткам в МВД в начале 1980-х. О своей работе следователь написал несколько книг.
 
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