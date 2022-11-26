https://ria.ru/20221126/gumpomosch-1834456142.html
СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке
СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке - РИА Новости, 26.11.2022
СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке
В преддверии Дня матери сотрудники СК РФ вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка, передает... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:49
2022-11-26T15:49
2022-11-26T16:09
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. В преддверии Дня матери сотрудники СК РФ вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка, передает корреспондент РИА Новости.В один из прифронтовых районов города были доставлены продуктовые наборы и все необходимое."Сегодня сотрудники СК РФ вместе с волонтерами Донецкой Народной Республики оказали гуманитарную помощь продуктами питания и всем необходимым малоимущим семьям в Донецке", - рассказал следователь журналистам.Также следователи накануне Дня матери поздравили мам, которым была оказана гуманитарная помощь."В преддверии праздника "День матери" поздравили мам с этим замечательным днем, сказали им самые светлые слова и пожелания", - сообщил сотрудник СК РФ.
https://ria.ru/20221118/moskva-1832554269.html
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Накануне дня матери малоимущим семьям Донецка вручили гуманитарную помощь
Накануне дня матери сотрудники СК России вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовых районах Донецка.
2022-11-26T15:49
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье - общество, россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
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15:49 26.11.2022 (обновлено: 16:09 26.11.2022)
СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке
СК и волонтеры ДНР доставили гумпомощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка