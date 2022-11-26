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СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке - РИА Новости, 26.11.2022
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СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке
СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке - РИА Новости, 26.11.2022
СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке
В преддверии Дня матери сотрудники СК РФ вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка, передает... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:49
2022-11-26T16:09
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
донецк
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. В преддверии Дня матери сотрудники СК РФ вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка, передает корреспондент РИА Новости.В один из прифронтовых районов города были доставлены продуктовые наборы и все необходимое."Сегодня сотрудники СК РФ вместе с волонтерами Донецкой Народной Республики оказали гуманитарную помощь продуктами питания и всем необходимым малоимущим семьям в Донецке", - рассказал следователь журналистам.Также следователи накануне Дня матери поздравили мам, которым была оказана гуманитарная помощь."В преддверии праздника "День матери" поздравили мам с этим замечательным днем, сказали им самые светлые слова и пожелания", - сообщил сотрудник СК РФ.
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Накануне дня матери малоимущим семьям Донецка вручили гуманитарную помощь
Накануне дня матери сотрудники СК России вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовых районах Донецка.
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здоровье - общество, россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
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15:49 26.11.2022 (обновлено: 16:09 26.11.2022)
 
СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке

СК и волонтеры ДНР доставили гумпомощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. В преддверии Дня матери сотрудники СК РФ вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В один из прифронтовых районов города были доставлены продуктовые наборы и все необходимое.
"Сегодня сотрудники СК РФ вместе с волонтерами Донецкой Народной Республики оказали гуманитарную помощь продуктами питания и всем необходимым малоимущим семьям в Донецке", - рассказал следователь журналистам.
Также следователи накануне Дня матери поздравили мам, которым была оказана гуманитарная помощь.
"В преддверии праздника "День матери" поздравили мам с этим замечательным днем, сказали им самые светлые слова и пожелания", - сообщил сотрудник СК РФ.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 17:06Специальная военная операция на Украине
В московских парках и на фестивальных площадках откроют сбор гумпомощи
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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