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СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке

СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке - РИА Новости, 26.11.2022

СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке

В преддверии Дня матери сотрудники СК РФ вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка, передает... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:49

2022-11-26T15:49

2022-11-26T16:09

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. В преддверии Дня матери сотрудники СК РФ вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовой район Донецка, передает корреспондент РИА Новости.В один из прифронтовых районов города были доставлены продуктовые наборы и все необходимое."Сегодня сотрудники СК РФ вместе с волонтерами Донецкой Народной Республики оказали гуманитарную помощь продуктами питания и всем необходимым малоимущим семьям в Донецке", - рассказал следователь журналистам.Также следователи накануне Дня матери поздравили мам, которым была оказана гуманитарная помощь."В преддверии праздника "День матери" поздравили мам с этим замечательным днем, сказали им самые светлые слова и пожелания", - сообщил сотрудник СК РФ.

https://ria.ru/20221118/moskva-1832554269.html

россия

донецк

донецкая народная республика

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Накануне дня матери малоимущим семьям Донецка вручили гуманитарную помощь Накануне дня матери сотрудники СК России вместе с волонтерами ДНР доставили гуманитарную помощь малоимущим семьям в прифронтовых районах Донецка. 2022-11-26T15:49 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)