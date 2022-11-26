https://ria.ru/20221126/gripp-1834419198.html
Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа
Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа - РИА Новости, 26.11.2022
Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа
В осенне-зимнем сезоне нарастает активность свиного гриппа H1N1, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Российско-армянском форуме по здравоохранению. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T10:38
2022-11-26T10:38
2022-11-26T15:48
россия
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
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ЕРЕВАН, 26 ноя — РИА Новости. В осенне-зимнем сезоне нарастает активность свиного гриппа H1N1, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Российско-армянском форуме по здравоохранению.Вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция, отметил он."Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение", — подчеркнул глава Минздрава.Он посоветовал людям, которые еще не сделали прививку от гриппа, скорее пройти эту процедуру. А тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад, напомнил о необходимости ревакцинироваться.По словам Мурашко, сейчас применяется интраназальная вакцина "Спутник", она действует и против аденовирусной инфекции.На прошлой неделе в Минздраве предупредили, что с наступлением осенне-зимнего сезона в России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и коронавирусу. Варианты вируса гриппа A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне, а штамм свиного гриппа A(H1N1), показавший значительный пандемический потенциал в 2009 году, все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей.
https://rsport.ria.ru/20221014/prostuda-1824051613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
10:38 26.11.2022 (обновлено: 15:48 26.11.2022)
Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа
Глава Минздрава Мурашко заявил об активном распространении свиного гриппа в этом сезоне
ЕРЕВАН, 26 ноя — РИА Новости. В осенне-зимнем сезоне нарастает активность свиного гриппа H1N1, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Российско-армянском форуме по здравоохранению.
Вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция, отметил он.
"Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение", — подчеркнул глава Минздрава.
Он посоветовал людям, которые еще не сделали прививку от гриппа, скорее пройти эту процедуру. А тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад, напомнил о необходимости ревакцинироваться.
По словам Мурашко, сейчас применяется интраназальная вакцина "Спутник", она действует и против аденовирусной инфекции.
На прошлой неделе в Минздраве предупредили, что с наступлением осенне-зимнего сезона в России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и коронавирусу. Варианты вируса гриппа A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне, а штамм свиного гриппа A(H1N1), показавший значительный пандемический потенциал в 2009 году, все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей.