https://ria.ru/20221126/gripp-1834419198.html

Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа

Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа - РИА Новости, 26.11.2022

Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа

В осенне-зимнем сезоне нарастает активность свиного гриппа H1N1, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Российско-армянском форуме по здравоохранению. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T10:38

2022-11-26T10:38

2022-11-26T15:48

россия

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751456879_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_db3ffce09628e3117b048c5f65e2fef8.jpg

ЕРЕВАН, 26 ноя — РИА Новости. В осенне-зимнем сезоне нарастает активность свиного гриппа H1N1, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Российско-армянском форуме по здравоохранению.Вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция, отметил он."Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение", — подчеркнул глава Минздрава.Он посоветовал людям, которые еще не сделали прививку от гриппа, скорее пройти эту процедуру. А тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад, напомнил о необходимости ревакцинироваться.По словам Мурашко, сейчас применяется интраназальная вакцина "Спутник", она действует и против аденовирусной инфекции.На прошлой неделе в Минздраве предупредили, что с наступлением осенне-зимнего сезона в России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и коронавирусу. Варианты вируса гриппа A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне, а штамм свиного гриппа A(H1N1), показавший значительный пандемический потенциал в 2009 году, все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей.

https://rsport.ria.ru/20221014/prostuda-1824051613.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко