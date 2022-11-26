https://ria.ru/20221126/gorlovka-1834456913.html
В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск
В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 26.11.2022
В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:56
2022-11-26T15:56
2022-11-26T15:56
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела посёлка Аксёновка (Центрально-Городской район Горловки) погиб мирный горловчанин К. В. А. 24. 04. 1974 г. р. В момент обстрела мужчина находился на приусадебном участке, где разорвались три украинских снаряда. Светлая память погибшему", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_eca4633cf00d3a600df9c14e862865d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск
Мэр Приходько сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Горловки украинскими войсками