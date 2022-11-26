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В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск
В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 26.11.2022
В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:56
2022-11-26T15:56
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела посёлка Аксёновка (Центрально-Городской район Горловки) погиб мирный горловчанин К. В. А. 24. 04. 1974 г. р. В момент обстрела мужчина находился на приусадебном участке, где разорвались три украинских снаряда. Светлая память погибшему", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
15:56 26.11.2022
 
В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск

Мэр Приходько сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Горловки украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела посёлка Аксёновка (Центрально-Городской район Горловки) погиб мирный горловчанин К. В. А. 24. 04. 1974 г. р. В момент обстрела мужчина находился на приусадебном участке, где разорвались три украинских снаряда. Светлая память погибшему", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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