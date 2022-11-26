https://ria.ru/20221126/gorlovka-1834456913.html

В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск

В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 26.11.2022

В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:56

2022-11-26T15:56

2022-11-26T15:56

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела посёлка Аксёновка (Центрально-Городской район Горловки) погиб мирный горловчанин К. В. А. 24. 04. 1974 г. р. В момент обстрела мужчина находился на приусадебном участке, где разорвались три украинских снаряда. Светлая память погибшему", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины