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Германия попала в американские клещи, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2022
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Германия попала в американские клещи, пишут СМИ
Германия попала в американские клещи, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2022
Германия попала в американские клещи, пишут СМИ
Немецкая экономика попала в клещи Соединенных Штатов, пишет Focus Online. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:37
2022-11-26T19:17
цены на нефть
олаф шольц
роберт хабек
владимир путин
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китай
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкая экономика попала в клещи Соединенных Штатов, пишет Focus Online."Суть американских клещей заключается в двух очень разных аспектах. Первый касается американского закона о сокращении инфляции, целью которого можно назвать не снижение цен, а гигантскую программу субсидий в американский высокотехнологичный сектор, что, в свою очередь, оказывает давление на немецкие компании. Второй аспект направлен против Китая и заключается в санкциях против китайских полупроводников, что вынуждает немецкий бизнес пересматривать сотрудничество с КНР", — говорится в публикации.Своими действиями Вашингтон показал, что твердо намерен обеспечить собственное благосостояние за счет Китая и Европы, добавил автор статьи Габор Штайнгарт."В нынешних условиях немецкая экономика имеет могущественного конкурента в лице США. В Вашингтоне эра "свободной торговли" сменилась эрой "управляемой торговли", — подчеркнул он.При этом, как отмечают в публикации, немецкое правительство по-разному реагирует на эти вызовы."К примеру, в случае с Китаем Олаф Шольц и Роберт Хабек заняли позицию "минимизации рисков", заявив, что дела с Пекином вести как прежде не получится. При этом глава немецкой Ассоциации промышленников Зигфрид Руссвурм заявил, что не видит никаких поводов к сокращению деятельности на китайском рынке для немецкого бизнеса", — указывается в статье.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834419485.html
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цены на нефть, олаф шольц, роберт хабек, владимир путин, вашингтон (штат), китай, сша
Цены на нефть, Олаф Шольц, Роберт Хабек, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Китай, США
16:37 26.11.2022 (обновлено: 19:17 26.11.2022)
 
Германия попала в американские клещи, пишут СМИ

Журналист Focus Online Штайнгарт заявил, что немецкая экономика попала в клещи США

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкая экономика попала в клещи Соединенных Штатов, пишет Focus Online.
"Суть американских клещей заключается в двух очень разных аспектах. Первый касается американского закона о сокращении инфляции, целью которого можно назвать не снижение цен, а гигантскую программу субсидий в американский высокотехнологичный сектор, что, в свою очередь, оказывает давление на немецкие компании. Второй аспект направлен против Китая и заключается в санкциях против китайских полупроводников, что вынуждает немецкий бизнес пересматривать сотрудничество с КНР", — говорится в публикации.
Своими действиями Вашингтон показал, что твердо намерен обеспечить собственное благосостояние за счет Китая и Европы, добавил автор статьи Габор Штайнгарт.
"В нынешних условиях немецкая экономика имеет могущественного конкурента в лице США. В Вашингтоне эра "свободной торговли" сменилась эрой "управляемой торговли", — подчеркнул он.
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При этом, как отмечают в публикации, немецкое правительство по-разному реагирует на эти вызовы.
"К примеру, в случае с Китаем Олаф Шольц и Роберт Хабек заняли позицию "минимизации рисков", заявив, что дела с Пекином вести как прежде не получится. При этом глава немецкой Ассоциации промышленников Зигфрид Руссвурм заявил, что не видит никаких поводов к сокращению деятельности на китайском рынке для немецкого бизнеса", — указывается в статье.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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Цены на нефтьОлаф ШольцРоберт ХабекВладимир ПутинВашингтон (штат)КитайСША
 
 
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