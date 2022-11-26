16:37 26.11.2022 (обновлено: 19:17 26.11.2022)
Германия попала в американские клещи, пишут СМИ
Журналист Focus Online Штайнгарт заявил, что немецкая экономика попала в клещи США
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкая экономика попала в клещи Соединенных Штатов, пишет Focus Online.
"Суть американских клещей заключается в двух очень разных аспектах. Первый касается американского закона о сокращении инфляции, целью которого можно назвать не снижение цен, а гигантскую программу субсидий в американский высокотехнологичный сектор, что, в свою очередь, оказывает давление на немецкие компании. Второй аспект направлен против Китая и заключается в санкциях против китайских полупроводников, что вынуждает немецкий бизнес пересматривать сотрудничество с КНР", — говорится в публикации.
"В нынешних условиях немецкая экономика имеет могущественного конкурента в лице США. В Вашингтоне эра "свободной торговли" сменилась эрой "управляемой торговли", — подчеркнул он.
При этом, как отмечают в публикации, немецкое правительство по-разному реагирует на эти вызовы.
"К примеру, в случае с Китаем Олаф Шольц и Роберт Хабек заняли позицию "минимизации рисков", заявив, что дела с Пекином вести как прежде не получится. При этом глава немецкой Ассоциации промышленников Зигфрид Руссвурм заявил, что не видит никаких поводов к сокращению деятельности на китайском рынке для немецкого бизнеса", — указывается в статье.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.