https://ria.ru/20221126/germaniya-1834464667.html

Германия попала в американские клещи, пишут СМИ

Германия попала в американские клещи, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2022

Германия попала в американские клещи, пишут СМИ

Немецкая экономика попала в клещи Соединенных Штатов, пишет Focus Online. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:37

2022-11-26T16:37

2022-11-26T19:17

цены на нефть

олаф шольц

роберт хабек

владимир путин

вашингтон (штат)

китай

сша

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкая экономика попала в клещи Соединенных Штатов, пишет Focus Online."Суть американских клещей заключается в двух очень разных аспектах. Первый касается американского закона о сокращении инфляции, целью которого можно назвать не снижение цен, а гигантскую программу субсидий в американский высокотехнологичный сектор, что, в свою очередь, оказывает давление на немецкие компании. Второй аспект направлен против Китая и заключается в санкциях против китайских полупроводников, что вынуждает немецкий бизнес пересматривать сотрудничество с КНР", — говорится в публикации.Своими действиями Вашингтон показал, что твердо намерен обеспечить собственное благосостояние за счет Китая и Европы, добавил автор статьи Габор Штайнгарт."В нынешних условиях немецкая экономика имеет могущественного конкурента в лице США. В Вашингтоне эра "свободной торговли" сменилась эрой "управляемой торговли", — подчеркнул он.При этом, как отмечают в публикации, немецкое правительство по-разному реагирует на эти вызовы."К примеру, в случае с Китаем Олаф Шольц и Роберт Хабек заняли позицию "минимизации рисков", заявив, что дела с Пекином вести как прежде не получится. При этом глава немецкой Ассоциации промышленников Зигфрид Руссвурм заявил, что не видит никаких поводов к сокращению деятельности на китайском рынке для немецкого бизнеса", — указывается в статье.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834419485.html

https://ria.ru/20221125/evropa-1834154191.html

вашингтон (штат)

китай

сша

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, олаф шольц, роберт хабек, владимир путин, вашингтон (штат), китай, сша