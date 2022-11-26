https://ria.ru/20221126/gambit-1834395561.html

В США раскрыли "гамбит" Зеленского

В США раскрыли "гамбит" Зеленского - РИА Новости, 26.11.2022

В США раскрыли "гамбит" Зеленского

Владимир Зеленский был бы рад воевать с Россией до последнего американца, на что указывают его действия после инцидента с падением украинской ракеты в Польше,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T04:49

2022-11-26T04:49

2022-11-26T15:33

владимир зеленский

дуг бэндоу

анджей дуда

россия

польша

сша

нато

зрк с-300

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский был бы рад воевать с Россией до последнего американца, на что указывают его действия после инцидента с падением украинской ракеты в Польше, такое мнение в статье для издания The American Conservative высказал старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу.Недавняя попытка официального Киева втянуть США и НАТО в конфликт с Россией не увенчалась успехом, но, как полагает автор публикации, она почти наверняка повторится. "Позиция Зеленского, конечно, понятна. Он заботится об Украине, а не о США и был бы рад воевать с Россией до последнего американца", — пишет Бэндоу.Однако, с точки зрения американцев, его позиция подчеркивает опасность ведения опосредованной войны с серьезной ядерной державой при формальной передаче процесса принятия всех решений в этом конфликте стороне, наиболее заинтересованной в продолжении и эскалации противостояния.В этом случае вступление США и НАТО может спровоцировать крупный конвенциональный конфликт, который может привести к использованию тактического ядерного оружия или даже к нанесению стратегических ядерных ударов по всему миру, от России до Европы и США."Это будет катастрофическим результатом для всех вовлеченных сторон, в том числе Украины. Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона", — резюмирует Бэндоу.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Польши Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией конфликта. Однако позднее Зеленский допустил, что не уверен на сто процентов в непричастности Украины.Минобороны подчеркнуло, что российская армия не наносила ударов по целям в районе украинско-польской границы. В ведомстве назвали заявления польской стороны о причастности Москвы провокацией. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221117/akter-1832103926.html

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польша

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