04:49 26.11.2022 (обновлено: 15:33 26.11.2022)
В США раскрыли "гамбит" Зеленского
TAC: США должны сменить курс после попытки Зеленского втянуть их в войну с Россией
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский был бы рад воевать с Россией до последнего американца, на что указывают его действия после инцидента с падением украинской ракеты в Польше, такое мнение в статье для издания The American Conservative высказал старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу.
Недавняя попытка официального Киева втянуть США и НАТО в конфликт с Россией не увенчалась успехом, но, как полагает автор публикации, она почти наверняка повторится. "Позиция Зеленского, конечно, понятна. Он заботится об Украине, а не о США и был бы рад воевать с Россией до последнего американца", — пишет Бэндоу.
Однако, с точки зрения американцев, его позиция подчеркивает опасность ведения опосредованной войны с серьезной ядерной державой при формальной передаче процесса принятия всех решений в этом конфликте стороне, наиболее заинтересованной в продолжении и эскалации противостояния.
В этом случае вступление США и НАТО может спровоцировать крупный конвенциональный конфликт, который может привести к использованию тактического ядерного оружия или даже к нанесению стратегических ядерных ударов по всему миру, от России до Европы и США.
"Это будет катастрофическим результатом для всех вовлеченных сторон, в том числе Украины. Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона", — резюмирует Бэндоу.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Польши Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.
Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией конфликта. Однако позднее Зеленский допустил, что не уверен на сто процентов в непричастности Украины.
Минобороны подчеркнуло, что российская армия не наносила ударов по целям в районе украинско-польской границы. В ведомстве назвали заявления польской стороны о причастности Москвы провокацией. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.