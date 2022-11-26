https://ria.ru/20221126/frantsiya-1834488174.html

Французы не захотели быть страной третьего мира из-за "клоуна в хаки"

Французы не захотели быть страной третьего мира из-за "клоуна в хаки" - РИА Новости, 26.11.2022

Французы не захотели быть страной третьего мира из-за "клоуна в хаки"

Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о солидарности с киевскими властями. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T19:48

2022-11-26T19:48

2022-11-26T20:19

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

украина

сша

париж

twitter

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_553b93ed676b033caf294226ebbb2683.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о солидарности с киевскими властями."Киевский клоун в хаки не хочет мира. Актер хочет быть звездой, игнорируя страдания своего народа. Когда вы уже позаботитесь о французах?" — возмутился один из пользователей."Мы платим высокую цену, а наше мнение даже не учитывается. Наше государство сильно ослабло и фактически стало европейской страной третьего мира", — написал другой."Я уже устал быть солидарным со страной, которая никогда не была солидарна с нами со времен Первой мировой войны. После Второй мировой бежавшие немцы укрылись на Украине! Вы переписываете историю по своему усмотрению", — добавил третий."Вы сами хотите войны, иначе бы посадили Зеленского за стол переговоров. Интересно, что несколько лет назад вы так не отзывались об Украине. Ваши твиты начинают уже раздражать", — отметил комментатор."Все, как всегда. После истечения срока ваших полномочий, можете пойти работать на кафедру дезинформации", — посоветовал еще один читатель."Где была ваша солидарность восемь лет назад? Или, как и нацисты, управляющие Украиной с 2014 года, вы вообще не считаете русскоязычных жителей Донбасса людьми?" — поинтересовался другой.Ранее в субботу французский лидер заявил, что слабые страны не должны расплачиваться за военный конфликт, который они не начинали, поэтому Париж и партнеры будут продолжать поддерживать Киев.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, что также привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221125/signal-1834097295.html

https://ria.ru/20221126/ssha-1834471345.html

https://ria.ru/20221126/zelenskiy-1834455712.html

украина

сша

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, украина, сша, париж, twitter, франция