https://ria.ru/20221126/frantsiya-1834488174.html
Французы не захотели быть страной третьего мира из-за "клоуна в хаки"
Французы не захотели быть страной третьего мира из-за "клоуна в хаки" - РИА Новости, 26.11.2022
Французы не захотели быть страной третьего мира из-за "клоуна в хаки"
Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о солидарности с киевскими властями. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T19:48
2022-11-26T19:48
2022-11-26T20:19
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
украина
сша
париж
twitter
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о солидарности с киевскими властями."Киевский клоун в хаки не хочет мира. Актер хочет быть звездой, игнорируя страдания своего народа. Когда вы уже позаботитесь о французах?" — возмутился один из пользователей."Мы платим высокую цену, а наше мнение даже не учитывается. Наше государство сильно ослабло и фактически стало европейской страной третьего мира", — написал другой."Я уже устал быть солидарным со страной, которая никогда не была солидарна с нами со времен Первой мировой войны. После Второй мировой бежавшие немцы укрылись на Украине! Вы переписываете историю по своему усмотрению", — добавил третий."Вы сами хотите войны, иначе бы посадили Зеленского за стол переговоров. Интересно, что несколько лет назад вы так не отзывались об Украине. Ваши твиты начинают уже раздражать", — отметил комментатор."Все, как всегда. После истечения срока ваших полномочий, можете пойти работать на кафедру дезинформации", — посоветовал еще один читатель."Где была ваша солидарность восемь лет назад? Или, как и нацисты, управляющие Украиной с 2014 года, вы вообще не считаете русскоязычных жителей Донбасса людьми?" — поинтересовался другой.Ранее в субботу французский лидер заявил, что слабые страны не должны расплачиваться за военный конфликт, который они не начинали, поэтому Париж и партнеры будут продолжать поддерживать Киев.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, что также привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221125/signal-1834097295.html
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https://ria.ru/20221126/zelenskiy-1834455712.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, украина, сша, париж, twitter, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Украина, США, Париж, Twitter, Специальная военная операция на Украине, Франция
19:48 26.11.2022 (обновлено: 20:19 26.11.2022)
Французы не захотели быть страной третьего мира из-за "клоуна в хаки"
Французские пользователи Twitter раскритиковали Макрона за слова о солидарности с Украиной
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о солидарности с киевскими властями.
"Киевский клоун в хаки не хочет мира. Актер хочет быть звездой, игнорируя страдания своего народа. Когда вы уже позаботитесь о французах?" — возмутился один из пользователей.
"Мы платим высокую цену, а наше мнение даже не учитывается. Наше государство сильно ослабло и фактически стало европейской страной третьего мира", — написал другой.
"Я уже устал быть солидарным со страной, которая никогда не была солидарна с нами со времен Первой мировой войны. После Второй мировой бежавшие немцы укрылись на Украине
! Вы переписываете историю по своему усмотрению", — добавил третий.
"Вы сами хотите войны, иначе бы посадили Зеленского за стол переговоров. Интересно, что несколько лет назад вы так не отзывались об Украине. Ваши твиты начинают уже раздражать", — отметил комментатор.
"Все, как всегда. После истечения срока ваших полномочий, можете пойти работать на кафедру дезинформации", — посоветовал еще один читатель.
"Где была ваша солидарность восемь лет назад? Или, как и нацисты, управляющие Украиной с 2014 года, вы вообще не считаете русскоязычных жителей Донбасса
людьми?" — поинтересовался другой.
Ранее в субботу французский лидер заявил, что слабые страны не должны расплачиваться за военный конфликт, который они не начинали, поэтому Париж и партнеры будут продолжать поддерживать Киев.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, что также привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США
. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.