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Косачев прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/evrodeputaty-1834421973.html
Косачев прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма"
Косачев прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 26.11.2022
Косачев прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма"
Каждая страна имеет право на самооборону, спецоперация России не может квалифицироваться как "спонсирование терроризма", подобные резолюции европейских... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:32
2022-11-26T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нидерланды
евросоюз
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Каждая страна имеет право на самооборону, спецоперация России не может квалифицироваться как "спонсирование терроризма", подобные резолюции европейских депутатов юридически безграмотны, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.В своем Telegram-канале сенатор напомнил, что вслед за резолюцией Европарламента палата представителей Нидерландов назвала Россию "государством-спонсором терроризма"."Совершенно очевидно, что российская спецоперация на Украине не может быть квалифицирована в качестве "спонсирования терроризма". Ведущиеся боевые действия не являются террористическим преступлением, проводятся и квалифицируются на основе применимых норм международного гуманитарного права и ст. 51 Устава ООН, а само государство не может быть субъектом этого вида преступления", - написал Косачев.Статья 51 предусматривает право стран на самооборону, включая коллективную самооборону, от вооруженного нападения.Законодатель отметил, что антироссийские резолюции, принимаемые европейскими парламентариями, "юридически безграмотны".В среду Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая запрещенные и в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833692334.html
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в мире, россия, украина, нидерланды, евросоюз, константин косачев, совет федерации рф, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Евросоюз, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Европарламент
11:32 26.11.2022
 
Косачев прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма"

Косачев: спецоперацию на Украине нельзя квалифицировать как спонсирование терроризма

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Каждая страна имеет право на самооборону, спецоперация России не может квалифицироваться как "спонсирование терроризма", подобные резолюции европейских депутатов юридически безграмотны, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
В своем Telegram-канале сенатор напомнил, что вслед за резолюцией Европарламента палата представителей Нидерландов назвала Россию "государством-спонсором терроризма".
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"Совершенно очевидно, что российская спецоперация на Украине не может быть квалифицирована в качестве "спонсирования терроризма". Ведущиеся боевые действия не являются террористическим преступлением, проводятся и квалифицируются на основе применимых норм международного гуманитарного права и ст. 51 Устава ООН, а само государство не может быть субъектом этого вида преступления", - написал Косачев.
Статья 51 предусматривает право стран на самооборону, включая коллективную самооборону, от вооруженного нападения.
Законодатель отметил, что антироссийские резолюции, принимаемые европейскими парламентариями, "юридически безграмотны".
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В среду Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая запрещенные и в России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 ноября, 16:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНидерландыЕвросоюзКонстантин КосачевСовет Федерации РФЕвропарламент
 
 
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