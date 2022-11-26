https://ria.ru/20221126/elektrichestvo-1834467327.html

В Днепропетровской области сократили часы отключения электроэнергии

В Днепропетровской области сократили часы отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.11.2022

В Днепропетровской области сократили часы отключения электроэнергии

В Днепропетровской области Украины сокращают часы отключения электроэнергии - с восьми до четырех часов, сообщил глава военной администрации Кривого Рога... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:53

2022-11-26T16:53

2022-11-26T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

александр вилкул

денис шмыгаль

днепропетровская область

украина

кривой рог

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Днепропетровской области Украины сокращают часы отключения электроэнергии - с восьми до четырех часов, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул."Благодаря слаженной работе энергетиков по восстановлению энергосистемы с 13.00 (14.00 мск) субботы, 26.11.2022, энергетики начали в Днепропетровской области переход на новый график подачи электроэнергии населению. Время, на которое происходило временное отключение абонентов, будет уменьшено с восьми часов до четырех", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.По его словам, будет три очереди отключения потребителей по четыре часа - "один отключен, два включены". Если область будет превышать доведенный лимит мощности, придется вернуться к старому графику подачи - "одна очередь включена, две выключены". При этом чиновник напомнил о необходимости "жесткой экономии" электричества.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221126/udary-1834394818.html

днепропетровская область

украина

кривой рог

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в мире, жкх, александр вилкул, денис шмыгаль, днепропетровская область, украина, кривой рог, вооруженные силы рф