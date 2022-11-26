https://ria.ru/20221126/elektrichestvo-1834467327.html
В Днепропетровской области сократили часы отключения электроэнергии
В Днепропетровской области сократили часы отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.11.2022
В Днепропетровской области сократили часы отключения электроэнергии
В Днепропетровской области Украины сокращают часы отключения электроэнергии - с восьми до четырех часов, сообщил глава военной администрации Кривого Рога... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:53
2022-11-26T16:53
2022-11-26T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
александр вилкул
денис шмыгаль
днепропетровская область
украина
кривой рог
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Днепропетровской области Украины сокращают часы отключения электроэнергии - с восьми до четырех часов, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул."Благодаря слаженной работе энергетиков по восстановлению энергосистемы с 13.00 (14.00 мск) субботы, 26.11.2022, энергетики начали в Днепропетровской области переход на новый график подачи электроэнергии населению. Время, на которое происходило временное отключение абонентов, будет уменьшено с восьми часов до четырех", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.По его словам, будет три очереди отключения потребителей по четыре часа - "один отключен, два включены". Если область будет превышать доведенный лимит мощности, придется вернуться к старому графику подачи - "одна очередь включена, две выключены". При этом чиновник напомнил о необходимости "жесткой экономии" электричества.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
https://ria.ru/20221126/udary-1834394818.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Александр Вилкул, Денис Шмыгаль, Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области сократили часы отключения электроэнергии
Вилкул: в Днепропетровской области вдвое сократили часы отключения электроэнергии