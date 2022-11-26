https://ria.ru/20221126/dtp-1834466643.html

В Москве арестовали подростка без прав, насмерть сбившего женщину

В Москве арестовали подростка без прав, насмерть сбившего женщину - РИА Новости, 26.11.2022

В Москве арестовали подростка без прав, насмерть сбившего женщину

Суд арестовал на два месяца подростка без прав, который насмерть сбил женщину в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:51

2022-11-26T16:51

2022-11-26T17:15

происшествия

москва

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834470096_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aa0c1402144ede085eaacbd8b0aa06ce.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца подростка без прав, который насмерть сбил женщину в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В пятницу ведомство сообщило, что поздним вечером 24 ноября 17-летний юноша, не имея прав на управление транспортным средством, сел за руль Toyota Corolla и на улице Красноярская сбил 30-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была госпитализирована, позже она скончалась от травм. В пресс-службе ведомства уточняли, что со слов несовершеннолетнего, автомобиль он купил в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте."С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года. Семнадцатилетнему юноше предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста."Обвиняемый пояснил, что выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не снижая скорости, чтобы объехать маршрутный автобус, после чего не успел среагировать и совершил наезд на пешехода", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221118/dtp-1832430022.html

https://ria.ru/20221111/dtp-1830790838.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, дтп