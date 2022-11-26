https://ria.ru/20221126/dtp-1834466643.html
В Москве арестовали подростка без прав, насмерть сбившего женщину
В Москве арестовали подростка без прав, насмерть сбившего женщину - РИА Новости, 26.11.2022
В Москве арестовали подростка без прав, насмерть сбившего женщину
Суд арестовал на два месяца подростка без прав, который насмерть сбил женщину в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:51
2022-11-26T16:51
2022-11-26T17:15
происшествия
москва
дтп
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца подростка без прав, который насмерть сбил женщину в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В пятницу ведомство сообщило, что поздним вечером 24 ноября 17-летний юноша, не имея прав на управление транспортным средством, сел за руль Toyota Corolla и на улице Красноярская сбил 30-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была госпитализирована, позже она скончалась от травм. В пресс-службе ведомства уточняли, что со слов несовершеннолетнего, автомобиль он купил в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте."С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года. Семнадцатилетнему юноше предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста."Обвиняемый пояснил, что выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не снижая скорости, чтобы объехать маршрутный автобус, после чего не успел среагировать и совершил наезд на пешехода", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, дтп
Происшествия, Москва, ДТП
16:51 26.11.2022 (обновлено: 17:15 26.11.2022)
В Москве арестовали подростка без прав, насмерть сбившего женщину
Суд арестовал на два месяца подростка без прав, насмерть сбившего женщину в Москве
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Суд арестовал на два месяца подростка без прав, который насмерть сбил женщину в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
В пятницу ведомство сообщило, что поздним вечером 24 ноября 17-летний юноша, не имея прав на управление транспортным средством, сел за руль Toyota Corolla и на улице Красноярская сбил 30-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была госпитализирована, позже она скончалась от травм. В пресс-службе ведомства уточняли, что со слов несовершеннолетнего, автомобиль он купил в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте.
"С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года. Семнадцатилетнему юноше предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
"Обвиняемый пояснил, что выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не снижая скорости, чтобы объехать маршрутный автобус, после чего не успел среагировать и совершил наезд на пешехода", - добавляется в сообщении.