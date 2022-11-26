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В Турции пассажирский автобус попал в ДТП - РИА Новости, 26.11.2022
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Туризм
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В Турции пассажирский автобус попал в ДТП
В Турции пассажирский автобус попал в ДТП - РИА Новости, 26.11.2022
В Турции пассажирский автобус попал в ДТП
Пассажирский автобус перевернулся в турецком Диярбакире, по предварительным данным, ранены 20 человек, сообщила газета Duvar. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T12:55
2022-11-26T13:07
туризм
диярбакыр
турция
в мире
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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в турецком Диярбакире, по предварительным данным, ранены 20 человек, сообщила газета Duvar."Пассажирский автобус, вышел из-под контроля и опрокинулся в овраг в деревне Ювачик на шоссе Диярбакыр-Бисмил. На место происшествия были направлены команды полиции, жандармерии, здравоохранения, AFAD (МЧС) и пожарной бригады", - сообщило издание.По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек. Некоторые из пассажиров пытаются выбраться из перевернувшегося автобуса.
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диярбакыр, турция, в мире
Туризм, Диярбакыр, Турция, В мире
12:55 26.11.2022 (обновлено: 13:07 26.11.2022)
 
В Турции пассажирский автобус попал в ДТП

В турецком Диярбакыре 20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в турецком Диярбакире, по предварительным данным, ранены 20 человек, сообщила газета Duvar.
"Пассажирский автобус, вышел из-под контроля и опрокинулся в овраг в деревне Ювачик на шоссе Диярбакыр-Бисмил. На место происшествия были направлены команды полиции, жандармерии, здравоохранения, AFAD (МЧС) и пожарной бригады", - сообщило издание.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек. Некоторые из пассажиров пытаются выбраться из перевернувшегося автобуса.
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