https://ria.ru/20221126/dtp-1834431434.html
В Турции пассажирский автобус попал в ДТП
В Турции пассажирский автобус попал в ДТП - РИА Новости, 26.11.2022
В Турции пассажирский автобус попал в ДТП
Пассажирский автобус перевернулся в турецком Диярбакире, по предварительным данным, ранены 20 человек, сообщила газета Duvar. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T12:55
2022-11-26T12:55
2022-11-26T13:07
туризм
диярбакыр
турция
в мире
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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в турецком Диярбакире, по предварительным данным, ранены 20 человек, сообщила газета Duvar."Пассажирский автобус, вышел из-под контроля и опрокинулся в овраг в деревне Ювачик на шоссе Диярбакыр-Бисмил. На место происшествия были направлены команды полиции, жандармерии, здравоохранения, AFAD (МЧС) и пожарной бригады", - сообщило издание.По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек. Некоторые из пассажиров пытаются выбраться из перевернувшегося автобуса.
https://ria.ru/20221123/anapa-1833554178.html
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диярбакыр, турция, в мире
Туризм, Диярбакыр, Турция, В мире
12:55 26.11.2022 (обновлено: 13:07 26.11.2022)
В Турции пассажирский автобус попал в ДТП
В турецком Диярбакыре 20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом