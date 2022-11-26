https://ria.ru/20221126/dtp-1834431434.html

В Турции пассажирский автобус попал в ДТП

В Турции пассажирский автобус попал в ДТП - РИА Новости, 26.11.2022

В Турции пассажирский автобус попал в ДТП

Пассажирский автобус перевернулся в турецком Диярбакире, по предварительным данным, ранены 20 человек, сообщила газета Duvar. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T12:55

2022-11-26T12:55

2022-11-26T13:07

туризм

диярбакыр

турция

в мире

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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в турецком Диярбакире, по предварительным данным, ранены 20 человек, сообщила газета Duvar."Пассажирский автобус, вышел из-под контроля и опрокинулся в овраг в деревне Ювачик на шоссе Диярбакыр-Бисмил. На место происшествия были направлены команды полиции, жандармерии, здравоохранения, AFAD (МЧС) и пожарной бригады", - сообщило издание.По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек. Некоторые из пассажиров пытаются выбраться из перевернувшегося автобуса.

https://ria.ru/20221123/anapa-1833554178.html

диярбакыр

турция

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диярбакыр, турция, в мире