https://ria.ru/20221126/dorogi-1834332717.html

От Рима до Крыма. Как древние строители влияют на экономику сегодня

От Рима до Крыма. Как древние строители влияют на экономику сегодня - РИА Новости, 26.11.2022

От Рима до Крыма. Как древние строители влияют на экономику сегодня

В Европе наиболее экономически развитые районы — там, где две тысячи лет назад пролегали римские дороги, выяснили ученые. Почему античные коммуникации оказались РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T08:00

2022-11-26T08:00

2022-11-26T08:14

наука

европа

ближний восток

северная африка

копенгагенский университет

история

археология

экономика

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Николай Гурьянов. В Европе наиболее экономически развитые районы — там, где две тысячи лет назад пролегали римские дороги, выяснили ученые. Почему античные коммуникации оказались столь важными, из-за чего на востоке бывшей империи это не так и есть ли что-то подобное на территории России — в материале РИА Новости.Богатство родом из неолитаВ последние годы исследователи все чаще обращают внимание на то, что современный экономический успех отдельных территорий или сообществ обусловлен причинами, уходящими далеко в древность, иногда — в доисторические времена. Речь о так называемых биогеографических факторах: это и доступ к природным ресурсам, и культурное развитие, и генеалогия.Например, по одной из гипотез, ряд особенностей Евразии, включая даже ее протяженность с запада на восток, способствовал быстрому прогрессу в сельском хозяйстве в ходе неолитической революции. Это привело к демографическому взрыву, который, в свою очередь, ускорил технологические инновации. Полученное таким образом преимущество спустя тысячелетия обернулось доминированием европейцев в планетарных масштабах.Команда ученых под руководством экономиста Карла-Йохана Дальгора из Копенгагенского университета сосредоточилась на более конкретных источниках долгосрочного благосостояния — инфраструктуре. Ученые проанализировали, как дорожная сеть времен Древнего Рима соотносится с современными Европой, Ближним Востоком и Северной Африкой — то есть всей бывшей территорией античной империи.Объекты двойного назначенияЛюди строят дороги уже тысячи лет. Первые вымощенные камнем улицы в шумерском городе-государстве Ур датируются 4000 годом до нашей эры. Известна 50-километровая дорога на Крите минойской эпохи (более 3500 лет назад). У нее были твердое покрытие, желоба для водостока, специальные участки для пешеходов и животных с повозками. Персы построили трассу длиной 2500 километров, соединившую Средиземное море и Персидский залив.Однако ничего подобного древнеримской дорожной сети ни одна древняя цивилизация не создала. Мощеную Аппиеву дорогу из Вечного города, дошедшую до наших дней в прекрасном состоянии и местами использующуюся по назначению, построил в 312-308 годах до нашей эры цензор Аппий Клавдий Цек для военных задач — контроля над мятежным городом Капуи. Спустя несколько столетий магистрали, проложенные по ее образцу, опутали всю империю — от Британии до современного Марокко и от Атлантического океана до Черного моря. Главное предназначение таких дорог — быстрое перемещение войск. Экономическая польза стала приятным "побочным эффектом".По расчетам ученых, римские легионеры проходили по ним 25 километров, а при острой необходимости — до 40 километров в день. Гонцы — по 75 километров.По оценкам историков, на строительство и благоустройство дорог империя тратила до трети дохода. Общая протяженность сети достигала 80 тысяч километров.Гордость империиАналогом федеральных трасс были viae publicae — "общественные дороги", соединявшие крупные города. Их ширина варьировалась от шести до 12 метров. Менее важные ответвления были более узкими, и строили их не так основательно.Древнеримские инженеры стремились сделать дороги максимально прямыми. Для этого по маршруту возводили мосты, прокладывали тоннели, срезали неровности рельефа.Легендарная долговечность достигалась за счет многослойности и основательности. Толщина покрытия — 80-130 сантиметров, в некоторых местах — 240.Строительство велось по единому образцу, использовали местный материал. На выровненный грунт укладывали statumen — примерно полуметровый слой дробленого камня.Затем rudus — щебень с добавлением известняка и золы кремния или пемзы вулканического происхождения (pozzolana). При попадании воды происходила химическая реакция и слой цементировался, что препятствовало проникновению влаги внутрь.Ядро, nucleus, — смесь песка и камня. Толщина — около 15 см. Этот слой принимал на себя основную нагрузку.На подъезде к городу и в его пределах добавляли agger (или pavimentum), то есть мостовую — каменные плиты в виде многоугольников свободной формы. Обтесывали так, чтобы зазоры были минимальными.Римские дороги — двускатные. Дождевая вода стекала к краям, где ставили массивные камни (umbones), препятствующие разрушению конструкции.Развитая дорожная инфраструктура включала в себя мильные столбы, гостевые дома, пункты смены лошадей. До наших дней дошли древнеримские карты — их копии."Дороги были гордостью римлян, оплотом их военной силы и вершиной цивилизации. <...> Они были признаком того, что вы находитесь на территории римского государства, они не хуже, чем пограничные линии, отделяли "цивилизацию" от "варварства", — пишет историк Светлана Домашова.Верблюды или колесаКоманда Дальгора наложила карту дорожной сети Римской империи за 117 год на современные спутниковые снимки, показывающие интенсивность освещения в ночное время — этот показатель коррелирует с экономическим развитием территории.Затем карту разделили на сетку с ячейками в один градус долготы и один градус широты. В каждой оценили развитие инфраструктуры, экономическую активность, указали плотность населения. Результат: для Западной Европы все эти показатели выше там, где в древности пролегали viae publicae.На Ближнем Востоке и в Северной Африке ситуация иная. Экономическая активность не связана с сетью античных имперских магистралей. По мнению исследователей, дело в том, что в VI-VIII веках жители региона отказались от колесного транспорта. Верблюжий караван был экономичнее. Римские дороги забросили. А в автомобильную эпоху магистрали построили в других местах.В Европе же viae publicae продолжали действовать после падения Римской империи. (Кстати, по одной из версий, дороги помогли варварам быстро завоевать Вечный город.) Многие автомобильные трассы, например во Франции, проложены поверх древнеримских.Курица или яйцоАвторы работы признают: есть неразрешенная проблема "курицы и яйца" — неясно, строили ли римляне дороги в районах с высокой экономической активностью или, наоборот, коммуникации привели к экономическому росту.Датские ученые указывают: древние инженеры стремились максимально спрямить путь между пунктами А и Б, игнорируя отдельные поселения. Кроме того, дороги строили и на захваченных территориях, особенности экономики которых часто не принимали во внимание. Но не все согласны с этими аргументами."Дороги были и до римлян. Важные экономические центры соединили задолго до первой капитальной via Appia. По крайней мере в Италии и Испании все эти города уже существовали. В Галлии — многие из них", — говорит Александр Бутягин, заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Эрмитажа.Римские дороги в КрымуТочно неизвестно, были ли римские дороги на территории России. Но есть кандидаты. В Крыму римские легионеры основали крепость Харакс и держали гарнизон в Херсонесе Таврическом.Календскую тропу, соединяющую два этих пункта, часто называют римской военной дорогой. Сейчас это популярный туристический маршрут. Однако причастность легионеров к нему не доказана.По словам Бутягина, Харакс не требовал дорог, поскольку сообщался с Херсонесом главным образом по морю. Кроме того, в Крыму были греческие дороги — возможно, имперские легионеры пользовались ими.

https://ria.ru/20221022/chuma-1825760546.html

https://ria.ru/20220916/piramidy-1816784039.html

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европа, ближний восток, северная африка, копенгагенский университет, история, археология, экономика