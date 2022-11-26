https://ria.ru/20221126/donetsk-1834422797.html
В Донецке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.11.2022
В Донецке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:38
2022-11-26T11:38
2022-11-26T11:38
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Кировскому району Донецка, ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
донецк
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс
В Донецке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: женщина получила ранение при обстреле ВСУ Кировского района Донецка